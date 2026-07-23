Жительницу Ставрополья дважды за сутки задержали за вождение в нетрезвом виде
В Ставропольском крае автоинспекторы дважды за сутки остановили одну и ту же женщину за вождение в нетрезвом виде. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.
В первый раз машину задержали ночью на проспекте Кулакова в Ставрополе. За рулём иномарки была 23‑летняя жительница Георгиевского муниципального округа. Женщина не скрывала, что употребляла алкоголь, но от прохождения медосвидетельствования отказалась.
Выяснилось, что в 2023 году её лишили водительских прав за выезд на встречную полосу. По истечении срока наказания она так и не восстановила документ на управление автомобилем.
Повторно женщину остановили вечером того же дня за рулём другого автомобиля. Ей опять предложили пройти проверку на опьянение, но она вновь отказалась.
На нарушительницу составили два административных протокола за отказ от медосвидетельствования. За каждое из нарушений ей может грозить либо арест на 10–15 суток, либо штраф в размере 45 тысяч рублей.
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