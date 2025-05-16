40-летняя москвичка родила 14-го ребёнка

Фото: iStock/gorodenkoff
В Москве женщина родила четырнадцатого ребенка. Роды прошли в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.
Отмечается, что малыш родился здоровым, а 40-летняя многодетная мама чувствует себя хорошо.
Она также добавила, что осталась довольна родами в ГКБ имени В.В. Вересаева, а также отметила профессионализм медицинского персонала. Надежда добавила, что ей было важно, чтобы её поддерживали во время процесса рождения малыша.
Читайте также:
Волынец сообщила, что в России существует устойчивый тренд на многодетность
На форуме в Москве обсудят совершенствование демографической политики
В Москве отметили тенденцию к многодетности
«Сама я не из многодетной семьи и, честно говоря, даже не представляла, каково это. Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог даёт детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог даёт больше», — рассказала женщина.
Она также добавила, что осталась довольна родами в ГКБ имени В.В. Вересаева, а также отметила профессионализм медицинского персонала. Надежда добавила, что ей было важно, чтобы её поддерживали во время процесса рождения малыша.
Читайте также:
Волынец сообщила, что в России существует устойчивый тренд на многодетность
На форуме в Москве обсудят совершенствование демографической политики
В Москве отметили тенденцию к многодетности
Элина Позднякова