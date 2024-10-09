В Москве отметили тенденцию к многодетности

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Москвички все чаще решаются на рождение четвертого и последующих детей. Об этом сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения столицы Антон Оленев.
В своем выступлении на XIX Ежегодном Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество» он отметил, что в столице отмечается тенденция к многодетности.
По его словам, в Москве многодетность становится современным трендом и уточнил, что за последние пять лет в Москве два раза увеличилось число шестых и более родов.
Оленев также отметил, что женщины чаще рожают в возрасте от 30 до 34 лет.
Ранее стало известно, что свыше 1,7 тыс. многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Московской области с января по сентябрь текущего года.
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«Отмечается интересная тенденция – на фоне уменьшения количества первых, вторых и даже третьих родов увеличивается тенденция к многодетности: четвертых, пятых, шестых и более родов из года в год становится чуть-чуть больше», — рассказал Оленев.
По его словам, в Москве многодетность становится современным трендом и уточнил, что за последние пять лет в Москве два раза увеличилось число шестых и более родов.
Оленев также отметил, что женщины чаще рожают в возрасте от 30 до 34 лет.
Ранее стало известно, что свыше 1,7 тыс. многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Московской области с января по сентябрь текущего года.
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Элина Позднякова