На форуме в Москве обсудят совершенствование демографической политики

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ
Тематический трек «Год семьи» будет в центре внимания итогового форума Сообщество», который пройдёт в Москве 1 и 2 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Общественной палаты России.
В рамках трека состоятся секции по совершенствованию демографической политики России. Модератором обсуждений выступит председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Информационным партнёром форума выступит «Радио 1».
Благополучная многодетная семья как традиция
Что нужно сделать, чтобы многодетная семья стала нормой жизни общества и ориентиром государственной стратегии? Как сформировать систему помощи, благодаря которой количество многодетных семей будет расти, а рождение третьих и последующих детей обеспечит воспроизводство населения? Какая поддержка необходима субъектам Федерации, реализующим золотой стандарт региональных мер поддержки многодетных без учёта критерия нуждаемости?
На эти и другие вопросы ответят участники стратегической сессии «Благополучная многодетная семья как традиция, ценность и философия жизни российского общества», которая пройдёт 1 ноября на итоговом форуме «Сообщество».
В рамках указа президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей» разрабатывают региональные меры поддержки. В послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил главный подход к реализации указа: «Его положения надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне, отталкиваясь от запросов людей».
Общественная палата России и региональные общественные палаты осуществляют общественный контроль и мониторинг реализации послания президента.
Как утверждают эксперты, меры поддержки на федеральном и региональном уровнях должны предоставляться не по принципу нуждаемости, а по факту многодетности. Правительство разрабатывает документ стратегического планирования в сфере демографической и семейной политики. Новая стратегия должна стать основной для повышения рождаемости и перезагрузки демографической политики.
«Универсальная модель поддержки многодетных – стратегия на период до 2030 года и долгосрочный период. Многодетность должна стать не только ценностью, которой она и сейчас является для большинства семей страны, но и возвращённой традицией, нормой, которая должна получать всестороннюю поддержку со стороны государства», – заявил Рыбальченко.Активная и продолжительная жизнь, укрепление связи поколений
Новый нацпроект «Активная продолжительная жизнь», предложенный Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию в этом году, направлен на формирование культуры активного социального долголетия, укрепление связи поколений и сохранение традиций многопоколенной семьи.
Реализацию проекта обсудят участники форума «Сообщество» 2 ноября в рамках секции «Активная продолжительная жизнь и укрепление связи поколений».
На повестке – вопросы о том, каким должен быть новый национальный проект, какие успешные региональные практики должны получить развитие в его рамках, как достигнуть целевого показателя ожидаемой продолжительности жизни 78 лет к 2030 году.
«Комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей направила в правительство и Госсовет предложения по разработке проекта. Они обсуждались и поддержаны на предыдущих форумах «Сообщество». На итоговом мероприятии будут обсуждать меры поддержки многодетных семей, которые вошли в специальный доклад Общественной палаты «Семья и дети в России», – сообщил Рыбальченко.Закон о запрете склонения к абортам
Острую проблему склонения женщин к искусственному прерыванию беременности врачом, работодателем, отцом ребёнка и родственниками обсудят эксперты на площадке круглого стола «Законодательные и проектные демографические инициативы. Практика регионов».
Предлагаемый регионам законопроект оберегает женщин от манипулирования, шантажа и прямого склонения к прерыванию беременности. Нормативно-правовой акт предусматривает введение за это административной ответственности. Исключение – медицинские показания к аборту.
Предлагаемые демографические инициативы позволят регионам комплексно решать демографические задачи, объединяя усилия государства, церкви, бизнеса, общественных и некоммерческих организаций. Сегодня 12 регионов страны приняли Закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.
«Законопроект защищает право женщин на материнство и является продолжением федеральной программы «Здравствуй, мама». Продвижение идеи сбережения семьи и детей отвечает курсу развития демографической политики и социальной поддержки в России», – отметила зампред комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и традиционных ценностей, автор программы «Здравствуй, мама» Наталья Москвитина.Итоговый форум «Сообщество» состоится в кластере «Ломоносов» по адресу: Москва, Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация участников по ссылке.
Тема форума – «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени».
Программу и список спикеров можно найти на сайте форума «Сообщество».
Для аккредитации СМИ нужно отправить заявку на электронную почту: press@oprf-media.ru.
Программа мероприятий направлена на выявление общественных инициатив, применимых для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. Участники сформулируют предложения в новые национальные проекты.
Следить за новостями форума можно будет в официальном телеграм-канале Общественной палаты России. Форум «Сообщество» также представлен в соцсети «ВКонтакте».
В этом году региональные форумы «Сообщество» прошли в Иркутске, Калуге и Магасе.
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