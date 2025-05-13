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Волынец сообщила, что в России существует устойчивый тренд на многодетность

Фото: istockphoto / Elena Gromova

Фото: istockphoto / Elena Gromova

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила о наличии устойчивой тенденции к росту числа многодетных семей в России.
Об этом она рассказала в интервью агентству «Татар-информ», комментируя высказывание директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца.

Ранее Зубец выразил мнение, что модель многодетной семьи теряет актуальность и уже не входит в повседневные поведенческие нормы. По его словам, даже при наличии финансовой поддержки россияне не стремятся к рождению большого числа детей.

Однако Волынец не согласилась с этим мнением и привела в пример статистику, согласно которой количество многодетных семей в стране ежегодно растет.

«Тренд на многодетность существует и, что важно, он устойчив», — подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, большинство таких семей воспитывают троих детей, за ними следуют семьи с четырьмя, пятью и более детьми. Волынец выразила надежду, что число многодетных семей в будущем будет увеличиваться.

Она также отметила, что решение о рождении нескольких детей формируется под влиянием различных факторов — от личной установки супругов до общественного мнения, влияния СМИ, круга общения и семейных традиций. В частности, на Кавказе многодетность исторически воспринимается как норма и предмет гордости.

«Это большая гордость – быть многодетной семьей. Конечно, это одновременно и большая ответственность, большая нагрузка, но плюсы перевешивают минусы», — подытожила Волынец.

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#семьи
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День Еремея Запашника 14 мая: как сохранить финансовое благополучие и привлечь в дом счастье, народные приметы
13 мая 2025, 17:34

Фото: iStock/ lnzyx

В народном календаре 14 мая отмечается день Еремея Запашника, или Еремея Запрягальника. Такое название появилось потому, что наши предки с этого дня начинали возделывать землю. В этот день православные христиане почитают пророка Иеремии. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ sedmak

Святой пророк Иеремия жил за 600 лет до рождения Иисуса Христа. Его отец был священником в маленьком городе недалеко от Иерусалима.

Иеремия начал свою работу, когда ему было всего 15 лет, в 627 году до нашей эры. Его проповеди стали особенно важными перед тем, как Иерусалим был разрушен. Он говорил людям, что делать, и что не делать, но многие его не любили. Люди обижали его, а правители хотели его казнить.

После разрушения Иерусалима Иеремия остался в Иудее. Когда убили правителя Годолию, евреи убежали в Египет и взяли с собой Иеремию. Они думали, что он скажет им, как спастись. Но он предсказал, что вавилонский царь разрушит Египет и убьет многих евреев, за что иудеи убили Иеремию. В итоге его предсказание сбылось.

Существует предание, что через 250 лет после этого Александр Македонский перенес тело Иеремии в город Александрию.

Приметы дня


Фото: iStock/ Dmitry Potashkin

  • Ясный день на Еремея — к сухому и жаркому лету.
  • Еловые шишки приобрели красноватый оттенок — пора сеять ячмень.
  • Тёплый вечер и звёздная ночь на 14 мая предвещают ветреное и засушливое лето.
  • Плохая погода в этот день — предвестник холодной и морозной зимы.

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Что можно делать в Еремеев день


Фото: iStock/ ~UserGI15633745

В день памяти пророка Иеремии можно прийти в храм и вознести молитвы святому. Иеремия помогает людям в борьбе с греховными желаниями, укрепляет в них дух смирения и кротости.

14 мая принято заниматься уборкой земельного участка, перемахивать землю и сажать злаки.

Добрые дела выполненные в Еремеев день вернуться сполна, а дом наполниться счастьем и благополучием.


Что нельзя делать в этот день


В день Еремея следует избегать негативных мыслей, печали и тоски. Нарушивших правило ждут неудачи до конца года.

Не стоит откладывать начатые дела: по народным приметам, это может привести к потере финансового благополучия и застою в жизни.

Сны, особенно пророчащие беду, старались не обсуждать, чтобы не дать им возможность сбыться.


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Эксперт фэншуй рассказала, как ускорить исполнение желаний
13 мая 2025, 17:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Бумажка с написанной мечтой или предмет, напоминающий её поможет скорее исполниться желанию. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.
Специалист отметила, что для исполнения желаний необходимо сохранять в доме порядок и уют. Также стоит положить бумажку с написанной мечтой или предмет, напоминающий её.

«Это может быть, например, фигурка парусника, если человек мечтает о путешествиях, ваза с цветами, если его мечта — процветание, стакан с кисточками, если он хочет проявить себя в творчестве», — пояснила Скуратова в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что желания, связанные с карьерой, бизнесом, путешествиями и знакомствами лучше расположить в гостиной или рабочем кабинете. А желания, связанные с саморазвитием и личными отношениями, лучше положить в спальню.

В то же время ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова заявила «Вечерней Москве», что цифры также имеют тайные значения, речь идет о номерах квартир, подъездов и домов.

«Жилье с более негативной энергетикой имеет цифры 1, 3, 6, 8, 9, в разных комбинациях. Опасны квартиры с номерами 33, 13, 131 и 313 (зеркальные от 13), 666. В них чаще всего случаются бытовые проблемы, грабежи, возгорания», — предупредила специалист.

При этом в жилье, где присутствует цифры 7, 5, 4, 2, невелика вероятность встретить конфликтных соседей или натолкнуться на проблемы с жилищными коммуникациями и оформлением документов.

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#астролог
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Иосиф Пригожин о грядущем Евровидении: «Просто политизировали»
Иосиф Пригожин считает, что Евровидение политизировали
13 мая 2025, 16:11

Иосиф Пригожин (Фото: Инстаграм* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что Евровидение уже долгое время является площадкой для политических заявлений. Таким мнением он поделился в беседе с РИАМО.
Со слов супруга Валерии, музыкальный конкурс больше не обладает тем величием, престижем и интерес общества, которые присутствовали раньше.

Продюсер уверен: культурный обмен на подобного рода фестивалях и конкурсах — это чудесно. Однако в случае с Евровидением все обстоит совсем по-другому.

«Последние годы Евровидение просто политизировали и сделали из него просто какой-то не фестиваль песни, не музыкальный конкурс, где объединяются люди, где в едином порыве идет настоящая музыкальная борьба, превратили всё в политику. И вот это самое противное, что могло бы быть во всей этой конфигурации», — выразил свое мнение Иосиф.

Еще Пригожин подчеркнул, что публике не так интересно наблюдать за музыкальным конкурсом, как 10-15 лет назад. Связано это еще и с тем, что кроме политических объявлений, на Евровидении много так называемых фриков.

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Москвичам рассказали, как долго будут идти дожди
Синоптик Позднякова: Дожди в Москве продлятся всю неделю
13 мая 2025, 15:43

Фото: iStock/Sasiistock

Воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до +20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В предстоящие пять ночей заморозков уже не будет. Мало того, на выходных ночная температура будет довольно высокой для этого времени года – где-то в пределах от 7 до 12 °С. Сейчас мы даже в дневные часы такую температуру не всегда наблюдаем», — рассказала Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, дневная температура также будет подниматься, и в выходные воздух прогреется до 20 градусов. При этом все дни будут небольшие кратковременные дожди, отметила Позднякова в интервью RT.

«По сути, локальные дожди будут до конца календарной недели. Температура начнёт повышаться 15 мая. В четверг мы ожидаем 14… 16 °С в Москве и 12… 17 °С в Московской области», — отметила синоптик.

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Психолог перечислил причины снижения сексуальной активности в браке
Психолог Идзиковский: снижение сексуальной активности в браке можно вылечить
13 мая 2025, 15:31

Фото: iStock/Foremniakowski

К сожалению, количество разводов в России на высоком уровне.
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» заявил, что удовлетворенность браком во многом зависит от сексуального влечения к партнеру.

«Во-первых, стоит сходить к врачу, потому что это может быть следствием биологического, гормонального сбоя. На втором этапе нужно посмотреть, есть ли в паре какие-то нерешенные проблемы, постараться их решить. Даже если проблема мелкая, она накапливается и портит всю жизнь», — сказал эксперт.

По его словам, это все то, что можно делать самостоятельно, потому что на третьем этапе следует попытаться прочувствовать уровень своей тревоги и обратиться к специалисту.

«Это самый простой алгоритм, но люди разные, проблемы разные у всех. Но стоит начать все-таки с биологии. Нужно понимать, что на химическом уровне происходит в организме. Может быть, действительно, внешние факторы влияют, например, какое-то горе, и снижение сексуального влечения — нормальная реакция организма», — объяснил Идзиковский.

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