Волынец сообщила, что в России существует устойчивый тренд на многодетность

Фото: istockphoto / Elena Gromova
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила о наличии устойчивой тенденции к росту числа многодетных семей в России.
Об этом она рассказала в интервью агентству «Татар-информ», комментируя высказывание директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца.
Ранее Зубец выразил мнение, что модель многодетной семьи теряет актуальность и уже не входит в повседневные поведенческие нормы. По его словам, даже при наличии финансовой поддержки россияне не стремятся к рождению большого числа детей.
Однако Волынец не согласилась с этим мнением и привела в пример статистику, согласно которой количество многодетных семей в стране ежегодно растет.
По ее словам, большинство таких семей воспитывают троих детей, за ними следуют семьи с четырьмя, пятью и более детьми. Волынец выразила надежду, что число многодетных семей в будущем будет увеличиваться.
Она также отметила, что решение о рождении нескольких детей формируется под влиянием различных факторов — от личной установки супругов до общественного мнения, влияния СМИ, круга общения и семейных традиций. В частности, на Кавказе многодетность исторически воспринимается как норма и предмет гордости.
Читайте также:
«Надо называть вещи своими именами»: депутат Милонов призвал отказаться от термина «гражданский брак»
Иностранцам напомнили о необходимости СНИЛС для получения российской sim-карты
В России с конца мая введут новое ограничение при переводе денег
Ранее Зубец выразил мнение, что модель многодетной семьи теряет актуальность и уже не входит в повседневные поведенческие нормы. По его словам, даже при наличии финансовой поддержки россияне не стремятся к рождению большого числа детей.
Однако Волынец не согласилась с этим мнением и привела в пример статистику, согласно которой количество многодетных семей в стране ежегодно растет.
«Тренд на многодетность существует и, что важно, он устойчив», — подчеркнула омбудсмен.
По ее словам, большинство таких семей воспитывают троих детей, за ними следуют семьи с четырьмя, пятью и более детьми. Волынец выразила надежду, что число многодетных семей в будущем будет увеличиваться.
Она также отметила, что решение о рождении нескольких детей формируется под влиянием различных факторов — от личной установки супругов до общественного мнения, влияния СМИ, круга общения и семейных традиций. В частности, на Кавказе многодетность исторически воспринимается как норма и предмет гордости.
«Это большая гордость – быть многодетной семьей. Конечно, это одновременно и большая ответственность, большая нагрузка, но плюсы перевешивают минусы», — подытожила Волынец.
Читайте также:
«Надо называть вещи своими именами»: депутат Милонов призвал отказаться от термина «гражданский брак»
Иностранцам напомнили о необходимости СНИЛС для получения российской sim-карты
В России с конца мая введут новое ограничение при переводе денег
Дайана Хусинова