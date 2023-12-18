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400 бесхозяйных электрообъектов выявлено на территории Подмосковья

18 декабря 2023, 14:54
Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики выявили в Подмосковье более 400 бесхозяйных электрообъектов. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
С начала года сотрудниками «Мособлэнерго» было выявлено 442 бесхозяйных электросетевых объектов на территории 18 муниципальных образований, которые технологически связаны с сетями компании.

«Работы по выявлению и передаче бесхозяйных электрообъектов проводится в «Мособлэнерго» с 2013 года. За это время на территории 49 муниципальных образований Московской области выявлено 10 315 электросетевых объектов, из которых на текущую дату в эксплуатацию переданы 10 068 объектов», - отметила пресс-служба ведомства.


Кроме этого, больше всего бесхозных электрообъектов зарегистрированы в городских округах Раменский, Люберцы, Балашиха, Мытищи, Чехов и Щелково.

Стоит отметить, что по решению суда право собственности на 1087 объектов электросетевого хозяйства есть у «Мособлэнерго» в пяти городских округах.

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#подмосковье
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Росфинмониторинг внёс писателя Акунина* в перечень террористов и экстремистов
18 декабря 2023, 15:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Росфинмониторинг внёс писателя Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов, об этом сообщается на официальном сайтек ведомства.
Новость дополняется...
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РАН объявила астрологию лженаукой
В РАН выпустили меморандум о лженаучности астрологии
18 декабря 2023, 15:29

Фото: iStock/Tatyana Antusenok

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала таковой астрологию и объяснила её популярность ошибками мышления. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили составители меморандума «О лженаучности астрологии».
Так, согласно документу, утверждения астрологов о якобы имеющейся связи между положением небесных объектов и личностью и судьбой человека не имеют научных оснований. Таким образом, астрология имеет место быть исключительно как развлечение, а все утверждения, которые выдаются как научные, следует трактовать как лженаучные. 

Популярность астрологии объясняются тем, что в человеческом мышлении происходит масса ошибок. Если экспериментальным путём проверить заявления астрологов, то они дают отрицательные результаты, приводит доводы экспертов «Газета.Ru».

Комиссия призвала россиян отказаться от услуг астрологов для поиска пути при принятии жизненно важных решений, поскольку это может повлечь за собой негативные последствия. А СМИ порекомендовали перестать рекламировать и популяризовать астрологические услуги и курсы. 

Отмечается, что над составлением меморандума в течении нескольких лет работали астрономы, физики, биологи, медики и специалисты по статистическим данным. 

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#ран
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День Николая Чудотворца 2023: когда отмечается праздник Никола Зимний, история и традиции
18 декабря 2023, 15:14

Фото: iStock/dimid_86

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. В православном календаре существует целых три праздника, посвященных его памяти. Какие приметы связаны с торжеством, чего делать категорически нельзя и о чем верующие просят святого, расскажет редакция «Радио 1».

Когда отмечается День Николая Чудотворца?

 
22 мая отмечается день переноса мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари. 11 августа православная церковь отмечает день рождения Николая Чудотворца. 19 декабря – День кончины святого. У торжества также существует второе название – Никола Зимний.
 
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Именно 19 декабря стало настоящим народным праздником для верующих христиан. Считается, что именно с этой даты начинается настоящая зима.

 

Николай Чудотворец: история торжества

 
Николай Чудотворец родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии. Он воспитывался в зажиточной, верующей семье. С малых лет Николай посещал храмы, а повзрослев, решил посвятить свою жизнь служению церкви. Оставленное родителями наследство, он раздал бедным. Николай выступал против язычества, защищал невинно осужденных и оклеветанных.
 
Дожив до глубокой старости, Николай Чудотворец скончался. Тело святого начало мироточить, что привело к месту нахождения его мощей паломников.

Где находятся мощи Николая Чудотворца?

 
Мощи Николая Чудотворного в 1087 году были перевезены в итальянский город Бари, где находятся до настоящего времени. Частицы мощей также имеются во многих православных храмах. Например, в московском Свято-Даниловском монастыре.
 


Никола Зимний: традиции праздника

 
В День Николая Чудотворца принято дарить подарки маленьким детям, планировать свадьбу и свататься. 19 декабря на Руси проводились ярмарки, люди с удовольствием шли за покупками, так как были уверены, что в этот день святой не позволит обмануть их и обсчитать.


Чего нельзя делать в Николин день


Плохой приметой считается грусть и печаль в день памяти Николая Чудотворца. Также нельзя браниться, ссориться, обижаться, давать в долг и ругать детей. К большой беде может привести отказ в помощи нуждающимся.
Как и на любой большой церковный праздник, плохой приметой станет уборка в доме.

День Николая Чудотворца: приметы


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Ясная погода 19 декабря означает теплую весну. Если на Николу Зимнего пришелся снегопад – морозы будут сильными всю зиму, а снег продлится до Нового года. Предки ожидали богатый урожай весной, если накануне праздника будет иней.

О чем просят Николая Чудотворца 


Верующие просят святого об исцелении, о помощи в новом деле, благополучии в семье, преодолении трудностей. К Николаю Чудотворцу обращаются также с мольбами об избавлении от вредных привычек, замужестве, защите от злых людей и т.д.

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Синоптик Шувалов раскрыл основную природную аномалию России
Синоптик Шувалов: «Первая аномалия — сильные морозы»
18 декабря 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/maradek

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что одной из природных аномалий в России являются сильные морозы, в частности, в Бурятии и Иркутской области.
«Первая аномалия — сильные морозы в Иркутском районе, в Бурятии. В начале следующей недели два-три дня в Красноярске до -35°С», — отметил в беседе с RT Шувалов.

Однако, в то же время, в других регионах России будет наблюдаться противоположная аномалия, связанная с относительно тёплой погодой. Так, по его словам, особенно тепло будет в западных районах из-за воздуха из Атлантики.
А вот на севере Курил и Камчатке ожидается крайне сильный ветер.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в московском регионе наступил продолжительный оттепельный период.

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#ветер
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#метеоролог
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В России представили первый отечественный смартфон Р-ФОН
В Москве представили отечественный смартфон Р-ФОН и ОС «РОСА Мобайл»
18 декабря 2023, 14:54

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В России представили отечественный смартфон Р-ФОН и операционную систему «РОСА Мобайл», сообщается на сайте проекта.
Отмечается, что разработкой российского смартфона занимались инженеры НТЦ ИТ РОСА. Телефон оснащён мощным процессором MediaTek Helio G99, имеет 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD , содержит 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Камера смартфона имеет разрешение в 50 мегапикселей, ёмкость аккумулятора составляет 5000 миллиампер-часов. Также имеется порт USB-C, NFC и разъём для наушников.

Генеральный директор АО «Рутек» Дмитрий Иванников добавил, что все компоненты, из которых состоит Р-ФОН – зарубежного производства. Российские инженеры занимались монтажом и операционной системой. Смартфон уже включили в Единый реестр Минпромторга продукции, произведённой в России. 

Новый аппарат будет доступен для покупки в начале следующего года. Точная стоимость пока не раскрывается. Сначала он будет представлен для корпоративных клиентов, а затем выйдет в розничную продажу. 

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#разработка
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Метеоролог Старков заявил об оттепельном периоде декабря
18 декабря 2023, 14:51

Фото: istockphoto.com/stsmhn

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в московском регионе наступил продолжительный оттепельный период.
«Русская зима резко поменяла характер. Если в первой половине декабря погода была морозной и снежной, то теперь наступил продолжительный оттепельный период. Температурный фон на 5-8°С будет превышать климатическую норму для этого времени. Преобладающие значения — от 0 до 3°С», — пояснил в беседе с RT Старков.

При этом, по его словам, временами будут мокрый снег и дождь, а погода будет ветреной с пониженным атмосферным давлением.

Ранее ученые зафиксировали самое тёплое лето в Арктике. Новый рекорд был достигнут в этом году. Как пишут argumenti.ru, это был шестой самый тёплый год в регионе за всю историю наблюдений.

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#погода
#зима
#московский регион
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Врачи поддержали выдвижение Путина в кандидаты на должность президента России
Врач Каюгин объяснил, почему поддержал выдвижение Путина на пост президента
18 декабря 2023, 14:46

Фото: сайт Кремля

После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
В состав инициативной группы вошёл главный врач «Домодедовской городской стоматологической поликлиники» Михаил Каюгин. В эфире «Радио 1» он рассказал, что Россия действует в интересах общего будущего, страна взяла курс на развитие и успешно следует по нему.
«Люди понимают, что Россия развивается успешно. Несмотря на все сложности, которые нас окружают, Россия идёт своим курсом. Я вижу, как увеличиваются зарплаты у врачей, как строятся новые поликлиники, открываются новые больницы, как завозят в них новое оборудование, делают современные ремонты, а клиники становятся сильными организациями», — отметил Каюгин.
По словам врача, смещаться с действующего курса нельзя. Он отметил, что в будущем ожидает роста зарплат медиков и большего развития системы здравоохранения.

Добавим, что участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента.
Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента
Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента
Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, президенту Владимиру Путину доверяют более 78% россиян, а 75,8% граждан страны признались, что одобряют его деятельность.

Напомним, Владимир Путин с первого своего президентского срока старался участвовать в выборах президента России в статусе самовыдвиженца. В 2000, 2004 и 2018 годах он шёл на выборы именно как самовыдвиженец. И только в относительно «спокойном» 2012 году (до того, как ряд стран Запада развязали в отношении России ничем не маскируемую информационную войну), Владимир Путин дал согласие на выдвижение кандидатом в президенты России от политической партии «Единая Россия».

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Один из самых популярных в России новогодних фильмов исчез из онлайн-кинотеатров
Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров
18 декабря 2023, 14:41

Фото: istockphoto/simpson33

В нынешнем году россияне не смогут увидеть один из самых любимых и популярных рождественских и новогодних фильмов. Из онлайн-кинотеатров пропал фильм «Один дома» с юным Маколеем Калкиным.
Пропажу культовой новогодней комедии обнаружили пользователи «Кинопоиска», «Иви» и Wink, сообщает телеграм-канал Baza. На сайтах площадок напротив фильма появилось сообщение о том, что он «недоступен для покупки». Как сообщили представители «Иви», это связано с истечением срока действия прав на показ. Права, впрочем, были утрачены ещё в феврале после ухода компании Disney из России, но эту кинокартину смотрят обычно под Новый год, поэтому тогда на это особо никто не обратил внимания.

Из популярных онлайн-кинотеатров пропали также фильмы про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и ещё один культовый во всех отношениях рождественский фильм — «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.

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Портал «Грамота.ру» назвал главные слова 2023 года
«Грамота.ру»: нейросеть, GPT и база стали главными словами 2023 года
18 декабря 2023, 14:40

Фото: iStock/Professor25

Согласно анализу данных портала «Грамота.ру», главными словами этого года стали «нейросеть», GPT и «база».
Отмечается, что данные получены исходя из частотности запросов российских пользователей. 

Так, самым популярным словом стала «нейросеть», за которую опрошенные эксперты отдали свыше 75% голосов. Следом идёт GPT с 58% голосов. Завершает тройку лидеров слово «база», получившее 43% голосов. 

Эксперты «Грамоты.ру» рассказали, что самое популярное в этом году слово «нейросеть» ещё не вошло в основные нормативные словари. Оно числится только в орфографическом академическом электронном ресурсе «Академос» с сентября 2023 года. 

Также лингвисты рассказали, что у этого слова появились уменьшительно-ласкательные формы, такие как: нейросетка, нейросеточка или просто сеть и сетка, что говорит о том, что слово уже плотно вошло в русский язык. 

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