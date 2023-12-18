400 бесхозяйных электрообъектов выявлено на территории Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Энергетики выявили в Подмосковье более 400 бесхозяйных электрообъектов. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
С начала года сотрудниками «Мособлэнерго» было выявлено 442 бесхозяйных электросетевых объектов на территории 18 муниципальных образований, которые технологически связаны с сетями компании.
Кроме этого, больше всего бесхозных электрообъектов зарегистрированы в городских округах Раменский, Люберцы, Балашиха, Мытищи, Чехов и Щелково.
Стоит отметить, что по решению суда право собственности на 1087 объектов электросетевого хозяйства есть у «Мособлэнерго» в пяти городских округах.
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«Работы по выявлению и передаче бесхозяйных электрообъектов проводится в «Мособлэнерго» с 2013 года. За это время на территории 49 муниципальных образований Московской области выявлено 10 315 электросетевых объектов, из которых на текущую дату в эксплуатацию переданы 10 068 объектов», - отметила пресс-служба ведомства.
Стоит отметить, что по решению суда право собственности на 1087 объектов электросетевого хозяйства есть у «Мособлэнерго» в пяти городских округах.
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Мира Полтева