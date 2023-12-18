Тёплая и слякотная: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе

Фото: IStock/Oleg Elkov
В Москву пришла первая с начала зимы оттепель. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогнатического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, потепление будет наблюдаться в столичном регионе на протяжении недели. Столбики термометров как днём, так и ночью будут находить на уровне плюсовых отметок.
Синоптик также предупредил об образовании гололедицы на дорогах и призвал быть осторожными при поездках на машине.
Шувалов подчеркнул, что минусовые температуры и снег обязательно вернутся в Москву чуть позже.
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«Ничего особенного на этой неделе нас не ждёт кроме положительной температуры в дневные и даже большую часть в ночные часы. От +1 до +3 градусов будет всю неделю. Также могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — отметил специалист.
Шувалов подчеркнул, что минусовые температуры и снег обязательно вернутся в Москву чуть позже.
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