В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света из-за непогоды

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Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без электроэнергии из-за непогоды, которая обрушилась на регион в ночь на понедельник, 11 декабря. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Василий Голубев.
По словам губернатора, в течение ночи энергетикам удалось возобновить подачу света для более восьмидесяти тысяч человек. Однако при этом без электроэнергии в регионе на данный момент остаются около ста тысяч человек.
Голубев отметил, что аварийные службы работают круглосуточно.
Ранее сообщалось, что свыше 300 человек, в том числе 71 ребенок, обратились за медицинской помощью в Ростове-на-Дону из-за гололеда, который продолжается в регионе вторые сутки. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь. На данный момент в больницах региона увеличено количество дежурных смен, а также привлечены дополнительные бригады скорой помощи.
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Голубев отметил, что аварийные службы работают круглосуточно.
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Екатерина Коршунова