Врач рассказала о правилах питания для защиты от простуды и гриппа

29 октября 2026, 13:16

Диетолог Кокс: Не существует защищающих от гриппа продуктов

Фото: iStock/piotr_malczyk

Диетолог Полин Кокс рассказала, какие правила питания помогут осенью и зимой защититься от простуды и гриппа. Об этом пишет издание Daily Mirror.