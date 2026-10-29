Врач рассказала о правилах питания для защиты от простуды и гриппа
Диетолог Полин Кокс рассказала, какие правила питания помогут осенью и зимой защититься от простуды и гриппа. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Специалист отметила, что не существует еды, способной лечить или защищать от вирусов. Вместо поиска чудодейственных продуктов, она рекомендовала обратить внимание на сбалансированное питание, состоящее из разнообразных цельных продуктов, богатых питательными веществами.
Для поддержания иммунитета Кокс советовала регулярно включать в рацион жирную рыбу, яйца, мясо, молочные продукты и бобовые. Она также подчеркнула важность достаточного потребления белка и продуктов, содержащих витамин D и цинк.
Диетолог добавила, что даже правильное питание не гарантирует полной защиты от вирусов. Для снижения риска заражения в сезон простуд она посоветовала часто мыть руки, проветривать помещения, обеспечивать себе полноценный сон и делать необходимые прививки.
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