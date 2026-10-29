В Подмосковье проведут всероссийский конкурс школьных изобретений и исследований

29 октября 2026, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба конкурса

Конкурс для юных изобретателей и исследователей со всей России проведёт в Реутове военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Заявки будет принимать с 1 января по 1 февраля будущего года на официальном сайте реутовского лицея.





«Целью конкурса является профориентация ребят. Важно, чтобы школьники могли заниматься проектами в той области, в которой им в дальнейшем будет интересно работать и развиваться. Самое главное — чтобы работа была близка по духу. Мы всегда заинтересованы в привлечении, подготовке и приёме высококвалифицированных инженерных и научных кадров», — сказал первый заместитель председателя Московского областного отделения Союза машиностроителей России Антон Дегтярев.