В Подмосковье проведут всероссийский конкурс школьных изобретений и исследований
Конкурс для юных изобретателей и исследователей со всей России проведёт в Реутове военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Заявки будет принимать с 1 января по 1 февраля будущего года на официальном сайте реутовского лицея.
«Целью конкурса является профориентация ребят. Важно, чтобы школьники могли заниматься проектами в той области, в которой им в дальнейшем будет интересно работать и развиваться. Самое главное — чтобы работа была близка по духу. Мы всегда заинтересованы в привлечении, подготовке и приёме высококвалифицированных инженерных и научных кадров», — сказал первый заместитель председателя Московского областного отделения Союза машиностроителей России Антон Дегтярев.Конкурс будет проходить в шести направлениях: «Юниор-техник», «Математика», «Физика и познание мира», «Информатика и автоматизированные системы», «Техника и инженерное дело» и «Инженерное творчество».
Отборочный тур проведут на II Всероссийской научно-практической конференции «Первые ступени больших открытий», которая будет проходить 24-25 февраля. А финал состоится в апреле в детском технопарке «Изобретариум» в Реутове.