400 переселенцев из аварийного жилья в Солнечногорске получат квартиры в мае

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Строительство дома в микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск для 400 жителей аварийного жилья завершат до конца марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Строительство пятисекционного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Рекинцо-2 завершается. Специалисты подключают отопление, заканчивают отделочные работы, благоустраивают прилегающую территорию. Все работы планируется завершить до конца марта. Жильцы аварийных домов микрорайона Центральный в Солнечногорске переедут в новые квартиры уже в мае», – уточнили в пресс-службе министерства.В дом площадью 10 тыс. кв. мю переедут 147 семей. Это около 400 жителей аварийных домов в деревне Колтышево, посёлках Поварово и Жуково.
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