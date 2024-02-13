Дольщики проблемного ЖК «Юбилейный» в Реутове начали получать ключи

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Выдавать ключи от квартир начали дольщикам жилого комплекса «Юбилейный» в Реутове, в права на свою недвижимость вступят около 680 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Ведётся подписание документов и приёмка жилья. Новоселье отпразднуют 685 дольщиков», — отмечается в сообщении.Строительство четырёхсекционного 25-этажного ЖК стартовало в 2017 году. Дольщики должны были получить квартиры летом 2021 года. К началу 2021 года строительная готовность объекта составляла 80%, однако поле этого темпы возведения дома упали, а проведённая в марте проверка показала, что застройщик — ООО «СК «ПСТ» — растратил 629 млн рублей, полученных от дольщиков.
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