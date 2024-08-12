42-летний мужчина проигнорировал боль в желудке и оказался болен раком

В деловой сфере будет много встреч, новых знакомств и интеллектуальной работы. Желательно с энтузиазмом и дружелюбием обмениваться идеями. Для карьерного роста полезно быть любознательными и любопытными, обучаться новому. В любви благоприятно устанавливать эмоциональный контакт и укреплять доверие. В вопросах здоровья необходим полноценный сон и комфорт.