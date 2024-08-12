42-летний мужчина проигнорировал боль в желудке и оказался болен раком

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42-летний Энтони Андерсон признался, что списал симптомы запущенного рака на расстройство пищеварения. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам мужчины, в начале июля этого года после ужина он ощутил боль в желудке, однако проигнорировал ее, посчитав, что у него обычное расстройство пищеварения. Когда боли возникли вновь, то Андерсон решился пройти медицинское обследование.
Спустя некоторое время он узнал, что у него рак кишечника четвертой стадии с метастазами в мозге. Андерсон перенес операцию по удалению опухоли в мозге, теперь ему предстоит пройти долгое лечение.
Ранее проктолог Даниил Маркарьян назвал симптомы рака кишечника, на которые нужно обратить внимание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Спустя некоторое время он узнал, что у него рак кишечника четвертой стадии с метастазами в мозге. Андерсон перенес операцию по удалению опухоли в мозге, теперь ему предстоит пройти долгое лечение.
Ранее проктолог Даниил Маркарьян назвал симптомы рака кишечника, на которые нужно обратить внимание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова