Эндокринолог Калошина: ни в коем случае не пейте это по утрам

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Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина не рекомендует на завтрак пить кофе с сахаром или фруктовые соки. Также специалист предостерегла от употребления сухих завтраков.
Калошина предостерегает от употребления кофе с сахаром на голодный желудок. Об этом сообщает РИА Новости. По словам специалиста, порция глюкозы в таком напитке может обеспечить лишь кратковременное чувство насыщения и способствовать набору лишнего веса. Эндокринолог считает, что лучше воздержаться от этого напитка.
Специалист также посоветовала избегать завтраков с хлопьями, колечками и хрустящими шариками. Калошина рассказала, что подобные быстрые блюда содержат много сахара и муки, что также не полезно для здоровья.
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«Не рекомендуется пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром, так как это приведет к кратковременному насыщению и потенциальному набору избыточного веса», — предупредила Калошина.
Специалист также посоветовала избегать завтраков с хлопьями, колечками и хрустящими шариками. Калошина рассказала, что подобные быстрые блюда содержат много сахара и муки, что также не полезно для здоровья.
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Елена Перлова