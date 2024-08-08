Онищенко объяснил всплеск отравлений в августе

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Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что всплеск отравлений и кишечных инфекций в августе связан плохой гигиеной потребления фруктов и овощей.
«Это связано с тем, что в потребительской корзине становится много овощей, это хорошо, но их нужно мыть и обеспечивать безопасность продукта с точки зрения микробной загрязненности», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.Ранее сообщалось, что в лагере «Огонёк» в Светлогорске Калининградской области произошло отравление, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК. Известно, что за медицинской помощью обратились 32 человека, из которых пятеро госпитализированы.
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Мелисса Тимофеева