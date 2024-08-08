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Онищенко объяснил всплеск отравлений в августе

08 августа 2024, 21:21
Фото: iStock/AlexRaths

Фото: iStock/AlexRaths

Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что всплеск отравлений и кишечных инфекций в августе связан плохой гигиеной потребления фруктов и овощей.


«Это связано с тем, что в потребительской корзине становится много овощей, это хорошо, но их нужно мыть и обеспечивать безопасность продукта с точки зрения микробной загрязненности», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Ранее сообщалось, что в лагере «Огонёк» в Светлогорске Калининградской области произошло отравление, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК. Известно, что за медицинской помощью обратились 32 человека, из которых пятеро госпитализированы.

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#инфекция
Биолог Алексеева назвала самые полезные для сердца ягоды
Биолог Алексеева рекомендовала малину и землянику для здоровья сердца
08 августа 2024, 20:37

Фото: iStock/Yasonya

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева заявила, что наиболее полезными для сердца ягодами являются земляника и малина.
Также она отнесла к полезным голубику и чернику.

«Большинство ягод — черника, голубика, малина, клюква — содержат также витамин C, способствующий укреплению стенок кровеносных сосудов и улучшению их эластичности. Ягоды богаты клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина и поддержанию нормального давления», — пояснила в беседе с NEWS.ru Алексеева.

Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.

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#здоровье
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«Чесоточный клещ и грибок»: Врач рассказала, что можно подхватить от бумажных купюр
Врач Чиркова: через бумажные деньги передается чесоточный клещ
08 августа 2024, 17:05

Фото: istock/Mikhail Makarenko

Бумажные купюры, которыми мы все еще пользуемся, не взирая на банковские карты и счета, могут быть местом обитания различных видов микроорганизмов, включая вирусы, бактерии и грибки. Именно поэтому врачи рекомендуют тщательно мыть руки после работы с деньгами.
Заведующая центром общественного здоровья и профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» сообщила, что на поверхности денег, особенно старых купюр, могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка.

«Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы», — объяснила она.

Также, по словам врача, на деньгах могут обитать грибки, которые вызывают аллергические реакции у предрасположенных к этому людей.

«Вирусы, например вирус гриппа, не живут на поверхности денег, но могут передаваться через них, так как остаются на купюрах и монетах некоторое время после того, как их подержит больной человек», — сказала специалист.

Она добавила, что через купюры может передаваться чесоточный клещ.

Однако Ольга Чиркова уверена, что микробы на деньгах не всегда представляют опасность для здоровья. Но если у вас есть открытые раны или ослабленная иммунная система, то лучше избегать контакта с деньгами, чтобы уменьшить риск заражения, заключила эксперт.

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В Курскую область направили медиков из пяти округов Подмосковья
08 августа 2024, 15:40

Фото: Александр Стёпушкин

Семь подмосковных бригад скорой помощи отправили в Курскую область минувшим вечером, медики отправились на помощь курянам из Серпухова, Коломны, Видного, Луховиц и Ступина, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
«Машины скорой помощи полностью укомплектованы медицинской техникой — взрослыми и детскими реанимационными наборами, дефибрилляторами, аппаратами для искусственной вентиляции лёгких и баллонами с кислородом», — говорится в сообщении.
Бригады врачей также снабдили дополнительными перевязочными материалами, системами для внутривенного введения растворов и самими растворами. Кроме того, всех медиков обеспечили касками и бронежилетами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что одна из подмосковных скоропомощных бригад уже получила задание транспортировать в Москву 70-летнего пациента с огнестрельной раной.

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#здравоохранение
#скорая помощь
#московская область
#подмосковье
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«Смерти и неудачи»: Хирург рассказал, можно ли гарантировать успех пластической операции
Хирург Воздвиженский: при пластических операциях есть смерти и осложнения
08 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/Rabizo

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вновь появилась на публике после девяти операций на нос. На фоне аутоиммунного заболевания у пациентки произошло разрушение тканей. Пластический хирург Казьминой рассказал, что девушка обратилась к нему с отсутствием хрящевого отдела данной части лица.
«Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица», — сказал он и отметил, что Казьмина до этого делала операции у других врачей, который потерпели неудачу.

Пластическая хирургия стала привычной процедурой в современном обществе. Но, так или иначе, каждый, думающий использовать такие возможности, задумывается о рисках и последствиях. Для этого изучает всевозможную литературу, советуется с выбранными хирургами — тщательно подходит к вопросу, что является, по словам специалистов, целомудренным и правильным.

Доктор медицинских наук, пластический хирург, лауреат государственной премии Иван Воздвиженский в беседе с «Радио 1» сообщил, что тема пластических операций и их влияния на организм человека избита, и на вопрос о безопасности нет однозначного краткого ответа.

«Тут за один раз не ответишь, потому что здесь всегда учитываются индивидуальные особенности каждого человека», — сказал эксперт.

Он также отметил, что в практике врачей бывают неудачные попытки, спрогнозировать которые невозможно.

«Да, есть смерти, есть осложнения, есть неудачи и недоговоренности. Все это есть. Надо быть готовым к тому, что вы едете на машине и можете попасть в аварию независимо от того, что правила соблюдаете или не соблюдаете», — заявил собеседник.

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«Брутал или нефункциональный?»: Врач раскрыла тайну преждевременного лысения мужчин
Трихолог Кохас: облысение — признак проблем с тестостероном, а не брутальность
08 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/ia_64

Здоровые и красивые волосы украшают не только женщину, но и мужчину. Преждевременная потеря волос для некоторых представителей мужского пола крайне страшна. Причины раннего облысения могут быть разные, но есть ли среди них главные факторы?
Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о том, что мужчины рано лысеют из-за фазы роста волос или стрессовых ситуаций, является ошибочным.

«Здесь момент следующий: волосы преждевременно покидают светлую голову одного из мужчин из-за тестостерона. Многие говорят: я лысый, я брутал, а я иногда смотрю и думаю: 25 лет, мальчик мой, ты так обречен быть нефункциональным. Тут вопрос именно тестостероновой системы. Нужно обращать внимание именно на этот фактор», — объяснила эксперт.

При этом, по врачебным наблюдениям Кохас, мужчины гораздо здоровее женщин, потому проблем с волосами у них меньше.

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#красота
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В Подмосковье с начала года донорами стали около 46 тыс. человек
08 августа 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 46 тысяч человек стали донорами крови и её компонентов в Московской области с начала текущего года, при этом 12 тысяч из них впервые сдали донорскую кровь, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Каждый год мы наблюдаем рост числа людей, готовых стать донорами крови и её компонентов. Так, в этом году донорами впервые стали 12 тысяч человек — это на 3,4 тыс. человек больше, чем за такой же период прошлого года», — отметил исполняющий обязанности главврача Московского областного центра крови Глеб Марнов.
Он добавил, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно.

В министерстве напомнили, что донорскую кровь можно сдать в Московском областном центре крови, а также в его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове. Кроме того, в Подмосковье регулярно проводятся выездные донорские акции.

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#медицина
#здравоохранение
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В подмосковной деревне Колычево началось строительство ФАПа
08 августа 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство фельдшерско-акушерского пункта стартовало в деревне Колычево городского округа Егорьевск, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на объект. В настоящее время строители занимаются устройством фундаментной плиты», — отмечается в сообщении.
Площадь одноэтажного ФАПа будет составлять 200 квадратных метров. В здании предусмотрен кабинет фельдшера, смотровая, кабинет для вакцинации детей и взрослых, процедурный кабинет, стерилизационная комната, палата для более длительного пребывания пациентов и комната для персонала.

Рядом с ФАПом обустроят парковку и проведут озеленение.

Завершить строительство должны в декабре текущего года. ФАП в Колычеве будет обслуживать свыше 1,1 тыс. человек.

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В Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи из Подмосковья
08 августа 2024, 11:03

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Московской области прибыли в Курскую область, медиков сопровождали сотрудники госавтоинспекции. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Подмосковные медики прибыли Курскую область для оказания помощи местным жителям», — отметил глава региона.
Одна скоропомощная бригада уже получила задание транспортировать в Москву 70-летнего пациента с огнестрельным ранением: его будут лечить в Центральном институте травматологии. Планируется эвакуировать также 50 инвалидов.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что в ближайшее время подмосковным врачам в Курске поступят новые задачи.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что регион готов принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.

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Не съедайте больше: врач Сухорукова раскрыла опасность переедания арбуза и дыни
Врач Сухорукова назвала допустимую порцию арбуза и дыни
08 августа 2024, 04:40

Фото: istock/Pheelings Media

Средняя допустимая норма употребления арбуза и дыни составляет 400-600 граммов в день, что эквивалентно двум-трем ломтикам, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
По словам специалиста, для здорового взрослого человека порция в размере 400-600 граммов арбуза или дыни является оптимальной. Большие количества могут быть трудно перевариваемыми даже при сбалансированном питании. Однако существуют особые рекомендации для определенных групп населения.

«Беременным и кормящим женщинам разрешается до трех ломтиков в день, — уточнила Сухорукова. «Для детей старше шести лет порция должна составлять 200-400 граммов, а для малышей в возрасте до трех лет – не более 100 граммов в день».
Гастроэнтеролог также подчеркнула, что арбуз и дыня не являются взаимозаменяемыми продуктами. Дыня богата кремнием, который полезен для кожи и волос, в то время как арбуз содержит много фолиевой кислоты и железа, важных для клеточного деления и метаболизма белков.

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