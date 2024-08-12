В Домодедове врачи спасли 25-летнего бодибилдера с инфарктом кишечника

Фото: iStock/Georgiy Datsenko
25-летнего бодибилдера с опаснейшим тромбозом спасли врачи хирургического отделения Домодедовской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Молодой мужчина поступил в больницу с жалобами на очень сильные боли в животе. Исследования выявили у пациента острый мезентеральный тромбоз. Эту болезнь называют также инфарктом кишечника: при ней происходит закупорка сосудов тромбами, из-за чего сокращается или полностью прекращается приток крови к части кишечника. Это состояние крайне опасно, так как чревато некрозом тканей, что может вызвать гангрену кишечника и смерть.
Мезентеральный тромбоз крайне редко случается у молодых, однако в этом случае развитие патологии спровоцировали гормональные препараты, которые бодибилдер долгое время принимал для набора мышечной массы.
В настоящее время прооперированный пациент чувствует себя хорошо, его уде выписали домой. В дальнейшем ему нужно будет придерживаться специальной диеты.
Читайте также:
Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч
Жители Электрогорска обсудили с властями вопросы здравоохранения
Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч
Мезентеральный тромбоз крайне редко случается у молодых, однако в этом случае развитие патологии спровоцировали гормональные препараты, которые бодибилдер долгое время принимал для набора мышечной массы.
«Мы совместно с анестезиологами-реаниматологами провели уникальную высокотехнологичную операцию: удалили пациенту два метра тощей кишки и заново сшили оставшийся жизненно необходимый орган», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Кирилл Овчинников.Он также подчеркнул, что приём гормональных препаратов — даже в виде пищевых добавок — может стать причиной инфаркта или инсульта.
В настоящее время прооперированный пациент чувствует себя хорошо, его уде выписали домой. В дальнейшем ему нужно будет придерживаться специальной диеты.
Читайте также:
Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч
Жители Электрогорска обсудили с властями вопросы здравоохранения
Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч
Лев Каштанов