44-летняя бывшая наркозависимая женщина обрела счастье с 78-летним пенсионером

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44-летняя женщина, ранее зависимая от наркотических средств, вышла замуж за 78-летнего пенсионера и обрела счастье. Свою историю она рассказала изданию Business Insider.
Венди Картрайт первый раз вышла замуж в 21 год за ровесника. Она хотела создать семью с любимым и родить от него детей. Несколько лет супруги пытались зачать ребенка, но безрезультатно. Тогда девушка обратилась за помощью к медикам.
«После множества анализов и операций в возрасте 25 лет мне сделали гистерэктомию», — рассказала она.
Там она познакомилась с мужчиной, который старше ее на 34 года. У него было трое детей, а сам он отдыхал на пенсии. Из-за этого они сблизились и в скором времени поженились.
«Наши отношения не сложились бы, если бы я была матерью подростка или маленького ребенка», — считает женщина.Сейчас женщина не привязана к месту работы и к детям, поэтому может жить с супругом так, как хочется.
«Отсутствие собственных детей меня устраивает. Я преисполнена благодарности за то, как сложилась моя жизнь», — подытожила она.Читайте также:
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