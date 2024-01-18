Премьер Башкирии Назаров: Митинги в Баймаке завершились

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На вечер, 17 января, ситуация в башкирском городе Баймак успокоилась. Большая часть общества поддержала главу республики и правоохранительные органы.
Об этом сообщил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров. Он также добавил, что уже возбуждены уголовные дела против зачинщиков беспорядков.
Напомним, беспорядки в Баймаке начались после оглашения приговора районного суда, вынесенного Фаилю Алчинову*, который получил четыре года колонии за публичные оскорбления по национальному признаку. В апреле 2023 года он выступил на сходе граждан с речью, в которой оскорблял лиц кавказской, армянской национальностей, а также уроженцев Средней Азии.
Уже к моменту начала заседания у здания суда собралась толпа людей. Их предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. После оглашения приговора митингующие попытались освободить Алчинова*. Начались стычки между правоохранителями и участниками беспорядков. Полицейские применили дубинки и слезоточивый газ.
По словам Андрея Назарова, в настоящее время ситуация в городе стабилизировалась. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: участие в массовых беспорядках и их организация, а также применение насилия в отношении сотрудников полиции. Проводятся необходимые следственные действия с целью уточнения степени вины участников происшествия.
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«Никто не позволит дестабилизировать ситуацию в республике», — сказал глава правительства Башкирии.
Уже к моменту начала заседания у здания суда собралась толпа людей. Их предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. После оглашения приговора митингующие попытались освободить Алчинова*. Начались стычки между правоохранителями и участниками беспорядков. Полицейские применили дубинки и слезоточивый газ.
По словам Андрея Назарова, в настоящее время ситуация в городе стабилизировалась. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: участие в массовых беспорядках и их организация, а также применение насилия в отношении сотрудников полиции. Проводятся необходимые следственные действия с целью уточнения степени вины участников происшествия.
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Александр Бойцов