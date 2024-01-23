5 марта в Вегас Сити Холл состоится гала-концерт «Родники. Дети»

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5 марта в Вегас Сити Холл состоится финальное мероприятие нового конкурса «Родники. Дети», об этом сообщил Народный артист России Олег Газманов.
По словам артиста, конкурс запустили только в 2023 году, в рамках проекта патриотической песни «Родники». Заявки на участие поступили из всех уголков нашей огромной Родины.
5 марта в концертном зале Вегас Сити Холл состоится финальное мероприятие в рамках проекта «Родники. Дети». В нём примут участие 26 конкурсантов из 16 регионов России, включая Москву и Московскую область.
Газманов также отметил, что прямая трансляция концерта будет доступна в социальной сети «ВКонтакте», а находящиеся в зале зрители смогут отдать свои голоса понравившимся конкурсантам.
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5 марта в концертном зале Вегас Сити Холл состоится финальное мероприятие в рамках проекта «Родники. Дети». В нём примут участие 26 конкурсантов из 16 регионов России, включая Москву и Московскую область.
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Евгения Парфентьева