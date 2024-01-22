Во Фрязино прошел областной конкурс игры на духовых инструментов

Фото: Евгения Корытько
Московский областной конкурс музицирования на духовых инструментах собрал юные таланты со всей области. Об этом сообщила корреспондент.
Конкурс сольной и ансамблевой игры на духовых инструментах проходил в детской школе искусств города Фрязина.
В нем приняли участие юные музыканты из городских округов Фрязино, Щёлково, Пушкино, Ногинск и Красноармейск.
Стоит отметить, что в фестивале приняли участие как начинающие, так и уже опытные музыканты в игре на духовых инструментах.
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В нем приняли участие юные музыканты из городских округов Фрязино, Щёлково, Пушкино, Ногинск и Красноармейск.
« Победа в конкурсе даёт возможность молодым участникам стать лидерами рейтинга учащихся в Московской области. <…>Мне приятно видеть большое количество участников и педагогов из разных уголков области. Это действительно замечательные, талантливые ребята, показывающие отличные результаты в обучении по предпрофессиональным программам в сфере духовых инструментов», – поделилась директор Фрязинской детской школы искусств Елена Диденко.
Стоит отметить, что в фестивале приняли участие как начинающие, так и уже опытные музыканты в игре на духовых инструментах.
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Мира Полтева