В Подмосковье прошли «Разговоры о важном» на тему снятия блокады Ленинграда

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
«С учениками младших классов поговорили о блокаде Ленинграда, как о тяжелом событии, герои которого обладали огромным мужеством и патриотизмом. <…>Ученики 5-7 классов посмотрели видеоролик и обсудили материал, связанный с тяжелыми условиями выживания жителей блокадного Ленинграда», — поделились в министерстве.
Кроме этого, данные уроки помогают формировать у подрастающего поколения ценностное отношения к мужеству, силе воли ленинградцев, а также истории своей страны.
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