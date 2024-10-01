5 октября пройдёт Всероссийский педагогический марафон «Моя страна — моя Россия»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»
5 октября состоится Всероссийский педагогический марафон «Моя страна — моя Россия», организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей». Мероприятие пройдёт в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
В марафоне примут участие 36 педагогов из всех федеральных округов России, а также партнёры и организаторы проекта.
Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Мероприятие приурочено ко Дню учителя и является продолжением многолетней работы с педагогическим сообществом. Гости студии, организаторы и партнёры конкурса расскажут о своих наставниках, промежуточных итогах текущих мероприятий и планах на будущее.
Трансляция марафона пройдёт 5 октября на официальной странице сообщества конкурса «Моя страна — моя Россия».
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Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Мероприятие приурочено ко Дню учителя и является продолжением многолетней работы с педагогическим сообществом. Гости студии, организаторы и партнёры конкурса расскажут о своих наставниках, промежуточных итогах текущих мероприятий и планах на будущее.
«Учитель – профессия очень важная, без преувеличения, в руках педагогов будущее наших детей, наше будущее. Мы рады предоставить площадку Совета Федерации для проведения этого мероприятия и надеемся, что оно станет значимым событием для всей педагогической общественности», — отметила Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Экспертного совета конкурса «Моя страна – моя Россия» Лилия Гумерова.Московскую область представит педагог-психолог ДОУ №4 «Алёнушка» Светлана Макушкина из города Мытищи. Она является участником конкурса «Моя страна — моя Россия» и победителем Всероссийской экспедиции «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности». Светлана представит свою педагогическую практику на тему «Умные игры», направленную на развитие духовно-нравственных ценностей народа.
Трансляция марафона пройдёт 5 октября на официальной странице сообщества конкурса «Моя страна — моя Россия».
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Дайана Хусинова