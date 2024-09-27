В России проходит конкурс патриотических видеороликов «Победа Добра!»

Осенью 2023 года стартовал Всероссийский конкурс видеороликов «Победа Добра!». В его рамках творческие команды из образовательных организаций и учреждений культуры могут представить свои патриотические или просветительские видеоролики к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году.