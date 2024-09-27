В России проходит конкурс патриотических видеороликов «Победа Добра!»

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Осенью 2023 года стартовал Всероссийский конкурс видеороликов «Победа Добра!». В его рамках творческие команды из образовательных организаций и учреждений культуры могут представить свои патриотические или просветительские видеоролики к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году.
Команды поборются в открытом общественном голосовании за денежные гранты, которые можно будет направить на развитие своих организаций и реализацию общественно-полезных проектов. Среди команд-победительниц отдельно будет выделена организация, которая сможет претендовать на установку на своей территории нового памятника Героям Великой Отечественной войны к юбилею Великой Победы.
В настоящее время на конкурс поступило 106 видеороликов из 40 субъектов Российской Федерации. Стартовавшее голосование продлится до 15 декабря 2025 года. Познакомиться с творческими находками участников соревнования и проголосовать за понравившийся видеоролик можно на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».
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Александр Бойцов