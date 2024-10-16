Пять студентов Президентской академии в Красногорске вступили в комсомол

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Пять студентов филиала Президентской академии в Красногорске были торжественно приняты в ряды комсомола. Пресс-служба администрации городского округа Красногорск сообщает, что студенты успешно применяют свои знания на практике, активно участвуя в молодёжной политике.
Например, недавно студенты факультета государственного управления и права Московского областного филиала академии стали основой Красногорского отделения ЛКСМ. В результате голосования секретарём был выбран Никита Печников, а его заместителем стал Александр Усков.
Учащиеся всегда принимают участие в мероприятиях молодёжного движения Патриография, организуют фотовыставки и различные акции в поддержку бойцов СВО и активно привлекают школьников и студентов к участию в общественной жизни.
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«Также на пленуме в комсомол были торжественно приняты 5 человек, среди которых хотелось бы отметить ученицу школы № 2 Сабину Салихову — фотографа, активистку молодёжного движения Патриография, а также студентов факультета государственного управления и права Илью Боброва и Константина Хумусаридзе, которые имеют обширный опыт работы в молодёжных движениях, в организации различных мероприятий», — рассказал Усов.
Учащиеся всегда принимают участие в мероприятиях молодёжного движения Патриография, организуют фотовыставки и различные акции в поддержку бойцов СВО и активно привлекают школьников и студентов к участию в общественной жизни.
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Дайана Хусинова