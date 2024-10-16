В Москве могут открыть летний лагерь проекта «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Открыть летний лагерь для участников премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» могут в Москве, такое предложение высказал участник Всероссийского детского экологического форума в Челябинске, инициативу поддержала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
С идеей об открытии лагеря выступил победитель четвёртого сезона премии 14-летний Андрей Микуленко из города Краснодон в ЛНР. Оказалось, что работа в этом направлении уже ведётся.
Премия «Экология — дело каждого» проводится ежегодно с 2021 года, её лауреатами становятся авторы различных проектов и инициатив по сохранению окружающей среды.
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«Это отличная идея. Здорово, что мы мыслим одинаково. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнёрами – одним из ведущих вузов страны – возможность открыть на их базе летний лагерь для тех участников премии, кому уже исполнилось 18 лет. Это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и разных стран могли бы обмениваться опытом, предлагать свои идеи, обсуждать совместные проекты», — сказала Светлана Радионова.
Премия «Экология — дело каждого» проводится ежегодно с 2021 года, её лауреатами становятся авторы различных проектов и инициатив по сохранению окружающей среды.
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Лев Каштанов