5 тыс. подтопленных подвалов осушили с начала года в подмосковных домах

Фото: пресс-служба Минчистоты
В Подмосковье с начала года осушили около 5 тысяч подтопленных подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По обращениям жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области с начала года под контролем инспекторов министерства управляющие компании отработали более 5 тысяч задач по устранению подтопления подвалов в многоквартирных домах», – говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, при возникновении подобной проблемы нужно оперативно обратиться в свою управляющую компанию или позвонить по номеру 122*4. Жителю ответит робот Женя. В экстренных ситуациях он переведёт звонок на оператора. А по ключевому слову «авария» информацию сразу направят в диспетчерскую службу.
Фото: пресс-служба Минчистоты
В министерстве отметили, что затопление подвала в многоквартирном доме может случиться из-за повреждения канализационных или водопроводных труб, некачественной гидроизоляции фундамента, неправильного устройства отвода ливневых вод.
В результате застоя воды в подвальном помещении могут возникнуть неприятные запахи, плесень и опасный грибок. Также формируется благоприятная среда для комаров, блох и других насекомых. Кроме того, под влиянием влаги медленно разрушается фундамент здания.
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Лора Луганская