Штрафы за парковку у мусорных баков в Подмосковье составили за месяц 280 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковных автовладельцев в июне оштрафовали в общей сложности на 280 тысяч рублей за парковку рядом с контейнерными площадками, информация о нарушениях поступала через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Неправильная парковка препятствует проезду мусоровоза и своевременному вывозу мусора. (…) В июне «народные инспекторы» выписали штрафы нарушителям на общую сумму 280 тыс. рублей», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что больше всего автомобилистов, припарковавшихся у контейнерных площадок, оказалось в Одинцовском округе: там сумма штрафов за это нарушение достигла 75 тысяч рублей. В тройку антилидеров по сумме штрафов вошли также Ленинский округ и Красногорск.
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