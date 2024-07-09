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Штрафы за парковку у мусорных баков в Подмосковье составили за месяц 280 тыс. рублей

09 июля 2024, 14:25
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Подмосковных автовладельцев в июне оштрафовали в общей сложности на 280 тысяч рублей за парковку рядом с контейнерными площадками, информация о нарушениях поступала через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.


«Неправильная парковка препятствует проезду мусоровоза и своевременному вывозу мусора. (…) В июне «народные инспекторы» выписали штрафы нарушителям на общую сумму 280 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего автомобилистов, припарковавшихся у контейнерных площадок, оказалось в Одинцовском округе: там сумма штрафов за это нарушение достигла 75 тысяч рублей. В тройку антилидеров по сумме штрафов вошли также Ленинский округ и Красногорск.

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#минчистоты
#штрафы
#мусор
#парковка
#московская область
#подмосковье
В Москве спасатели усилили патрулирование водоёмов во время жары
09 июля 2024, 14:31

Фото: iStock/VvoeVale

В Москве около 100 спасателей постоянно патрулируют водоёмы из-за установившейся жары.
«Спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Призываем москвичей быть внимательнее, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах, не оставлять без присмотра детей и животных», – приводит АГН «Москва» слова заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном дожде в Подмосковье сегодня, 9 июля.

«В Москве до конца рабочей недели погода будет определяться влиянием антициклона и ожидается без осадков. Сегодня у нас в московской области местами, возможно, пройдёт кратковременный дождь. До самой Москвы кучево-дождевые облака не дойдут. Далее, сегодня в Москве до 29-31°С, по области 27-32°С. Среда, четверг, пятница — 25-30°С», — отметил в беседе с RT Ильин.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что на этой рабочей неделе москвичей ожидает прекрасная погода.

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Россияне назвали фактор, повышающий производительность труда
Опрос: Россиянам помогает работать эффективнее присутствие начальника
09 июля 2024, 14:18

Фото: iStock/Atomic62 Studio

Опроса сервиса «Работа.ру» показал, что 69% россиян считают присутствие начальника фактором, повышающим эффективность работы.
25% респондентов отметили, что присутствие начальника никак не влияет на работников, а 6% заявили о пагубном влиянии этого фактора на труд.

«Те, кто считает присутствие руководителя необходимым для улучшения работы, отметили контроль и помощь с его стороны (75%). 55% опрошенных думают, что так сотрудники смогут проконсультироваться по любому рабочему вопросу», — приводит RT текст исследования.

А руководитель направлений продуктовых исследований ITSM 365 Мария Вострикова раскрыла влияние автоматизации на современный рынок труда.

«Рабочий день сотрудников будет всё больше зависеть от их умения использовать технологии. Благодаря автоматизации операционных и внутренних процессов работники смогут оперативно реагировать и справляться со своими основными обязанностями и возможными изменениями в компании, улучшать коммуникацию и повышать производительность труда», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Вострикова.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими, 13% назвали несправедливо большими доходы специалистов IT-сектора, 8% — госслужащих.

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#работники
#рынок труда
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Диетолог раскрыла, какие заболевания может спровоцировать мороженое
Диетолог Павлюк: мороженое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
09 июля 2024, 13:53

Фото: iStock/yacobchuk

Американские ученые заявили, что мороженое является полезным продуктом, благодаря содержанию кальция и белка. В своем исследовании они сравнили любимую всеми сладость с яйцом. Однако все ли так радужно?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое полезным назвать нельзя, однако там есть ценные для организма вещества, полученные из переработки молочных продуктов.

«В нашем рационе есть молочные продукты: молоко, йогурт, ряженка. Молоко полезно за счет того, что там есть кальций и белок, в кисломолочных продуктах есть молочно-кислые бактерии-пробиотики, что полезно для кишечника. Мороженое делается либо из сливок, либо из молока, то есть оно не имеет никаких дополнительных плюсов по сравнению с молоком или со сливками», — рассказала эксперт.

Он добавила, что мороженое из сливок вреднее того, что сделано из молока, из-за содержащихся насыщенных жиров.

«Если мороженое из сливок, то там еще будет избыток насыщенных жиров — это вредно. Насыщенные жиры увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, стимулируют отосклероз в избыточных количествах. Мороженое из молока имеет меньшую калорийность, но оно менее вкусное», — сказала специалист.

По ее словам, вредность мороженого заключается в большом количестве содержащегося сахара и различного рода усилителей вкуса.

«В составе бывают консерванты, красители, это делает продукт ультраобработанным. И сахар, и всякие вещества, которые усиливают вкус — это совсем вредно. Сахар нужно употреблять в умеренных количествах: до 5-10 процентов от рациона», — порекомендовала диетолог.

Собеседница отметила, что мороженое нельзя относить к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его желательно только один или два раза в неделю.

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#лето
#еда
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ГАЗ отсудил у Volkswagen 16,9 млрд рублей
09 июля 2024, 13:35

Фото: iStock/AndreyPopov

В Нижегородской области арбитражный суд частично удовлетворил иск Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) к Volkswagen, немецкая компания должна будет выплатить российской 16,9 миллиарда рублей из-за несостоявшихся поставок двигателей. Об этом пишет ТАСС.
На заседании представитель ГАЗ Денис Голубев рассказал, что с 2021 года «Фольксваген акциенгезельшафт» начал нарушать свои обязательства в рамках договора поставки дизельных двигателей, а в марте 2022 года вовсе прекратил его.

Теперь производитель требует удовлетворить иск в полном объеме и взыскать с немецкой компании убытки в размере 28 миллиардов 401 миллион рублей. В эту сумму входят 20,7 миллиарда рублей упущенной выгоды, 2,4 миллиарда рублей недополученных инвестиций в сборочную линию и 5,2 миллиарда рублей ущерба в пользу дистрибуторов автозавода из-за отсутствия поставок автомобилей. Еще 40 тысяч евро предприятие планирует получить за непоставленную тару.

«Стороны не смогли в установленный срок согласовать локализацию производства двигателей. Договор о поставках с января 2022 года был продлен на неопределенный срок», — отметил Голубев.

Напомним, Volkswagen Aktiengesellschaft прекратил сборку автомобилей в России с начала спецоперации. Год спустя ГАЗ подал иск против немецкой компании, потребовав 15,6 миллиарда рублей.

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#рф
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Врач Попов: В России силён культ семьи и любви
09 июля 2024, 13:26

Фото: iStock/SewcreamStudio

Главный врач клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Попов отметил огромную роль семьи и любви в системе ценностей россиян.
По его словам, роль семьи и любви проявляется и в больничных стенах: так, к раненым и больным приходят их родные и близкие, что придаёт им сил и позволяет быстрее восстановиться.

«В России силён культ семьи, культ любви. Любовь творит чудеса, когда всё идёт от сердца, от души. Испытания даются нам свыше, и переносим мы их по-разному. Когда мы встречаемся с такими проблемами, как болезнь, – это один вопрос. Ранения, полученные на войне, – это другой вопрос. И в прохождении этих испытаний семья значит очень много. Это больше, чем два человека, связанных друг с другом», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Попов.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале.

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#семья
#испытания
#болезнь
#любовь
#день
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В Подмосковье за неделю привели в порядок более 12 тыс. газонов
09 июля 2024, 13:23

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Стрижку более 12 тысяч газонов провели коммунальные службы Московской области за последнюю неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Покос травы за неделю проведён на 12 173 локациях. За содержание газонов в нормативном состоянии отвечают муниципалитеты», — отмечается в сообщении.
Согласно принятым в Московской области правилам, окашивать траву следует два раза в месяц, однако в период интенсивного роста травы частота покоса может быть увеличена до трёх раз в месяц. Ухаживать за газонами рекомендуется утром или вечером, при этом нельзя нарушать закон о тишине. Поэтому, как правило, работники подмосковных коммунальных служб косят траву в период с 9:00 до 19:00.

Заявку на покос жители могут отправить через портал «Добродел» или обратиться в свою управляющую компанию.

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#газоны
#коммунальные службы
#благоустройство
#минчистоты
#московская область
#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ-5 страны по выплатам компенсаций обманутым дольщикам
09 июля 2024, 13:05

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Московская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по числу обманутых участников долевого строительства, которым выплатили компенсацию за первые шесть месяцев текущего года. Об этом рассказал зампред правительства России, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Всего в первом полугодии выплаты получили 10,6 тыс. дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В топ-5 регионов по числу людей, получивших компенсацию, вошли Московская область, Красноярский и Ставропольский края, а также Ульяновская и Ленинградская области», — говорится в сообщении.
В указанных регионах компенсационные выплаты получили 5,6 тыс. обманутых дольщиков.

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В России проводится конкурс творческих работ «Традиция побеждать»
09 июля 2024, 12:50

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Приём работ на стартовавший в июне конкурс творческий работ «Традиция побеждать» продолжается в России, лучшие работы разместят на российских товарах, сообщает пресс-служба Роскачества.
«Конкурс проводится по десяти номинациям по темам истории страны, культурного и природного наследия, достижений науки и техники. В числе номинаций: «Народ-победитель», «Родина-мать», «Первые в космосе», «Мы за мир!», «Выдающиеся люди», «Сила в правде», «Россия как цивилизация» и пр.», — говорится в сообщении.
Участвовать в конкурсе могут граждане России от 18 лет, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября текущего года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Государственной информационной системы промышленности.

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#творчество
#россия
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«Ничего хорошего»: Стало известно, что будет с гражданами РФ из списка «Покинувшие»
Адвокат Бурдюг: на тех, кто покинул РФ после начала СВО, наложат санкции
09 июля 2024, 12:35

Фото: iStock/Chalabala

СМИ сообщают, что в Сети появилась база «Покинувшие» с именами россиян, которые покинули страну после начала СВО, частичной мобилизации и мятежа, связанного с ЧВК «Вагнер». Утверждается, что список составил один из сервисов по поиску информации в слитых базах. Известно, что в базе прописаны Ф.И.О. граждан, год их рождения, дата выезда из России и причина отъезда.
Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» сообщил, что такая утечка информации не случайна, и скорее всего она нужна для того, чтобы наложить определенные прямые санкции на релокантов.

Адвокат привел в пример исторические моменты, в которых наблюдались подобные «переписи».

«История человечества знает несколько таких ярких примеров, когда собирались данные на населения. Например, во Франции, когда туда зашла гитлеровская Германия, было объявлено, что всем евреям нужно явиться в конкретные дни и отметиться. Законопослушные пошли, а один какой-то парень, который потом стал одним из вождей сопротивления, не пошел, подумав: «Что меня записывать? Живу себе и живу. Зачем меня переписывать?» Всех тех, кого записали, постигли неприятности, в том числе лагеря и смерть. А те, кто не пошел туда, остались жить и, увидя этот беспредел, подняли восстание против немцев и в свое время их выгнали», — объяснил эксперт.

Он добавил, что переписи нужны исключительно контролирующим органам, которые не сообщают, как информация будет использоваться.

«В данном случае, когда речь идет о релокантах, отношение к которым у властей негативное, то, конечно, ничего хорошего не следует ожидать. Потому что это информация собирается не для того, чтобы раздать им премии и хорошие рабочие места, попросив вернуться в Россию. Скорее всего речь идет о том, чтобы на таких людей или на членов их семей были направлены санкции. И такие возможностями государство располагает», — отметил специалист.

Василий Бурдюг рассказал про меры контролирования в своей профессиональной среде.

«Например, если адвокаты выезжают за пределы России и не сообщают об этом, не сказали, на какой срок, или по истечении этого срока не явились обратно, то это является основанием для лишения статуса адвоката. Это прямые санкции, которые связаны с ограничением свободного передвижения по миру», — объяснил он.

По словам адвоката, в отношении релокантов «тоже готовятся какие-то неприятности».

«Для тех, кто призывного возраста, есть уголовная ответственность в виде уклонения от мобилизационных мероприятий. Для тех, кто находится там и использует какие-то платежные системы и счета, имеются финансовые санкции, поскольку граждане России обязаны об этом сообщать налоговикам и предоставлять раз в год отчеты. Если они этого не делают, то накладываются какие-то штрафы, санкции», — сказал Василий Бурдюк.

Он завершил беседу предположением, что подобная утечка информации из недр спецслужб может иметь профилактический характер, расшатывающий уверенность и спокойствие релокантов.

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