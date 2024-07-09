Штрафы за парковку у мусорных баков в Подмосковье составили за месяц 280 тыс. рублей

СМИ сообщают, что в Сети появилась база «Покинувшие» с именами россиян, которые покинули страну после начала СВО, частичной мобилизации и мятежа, связанного с ЧВК «Вагнер». Утверждается, что список составил один из сервисов по поиску информации в слитых базах. Известно, что в базе прописаны Ф.И.О. граждан, год их рождения, дата выезда из России и причина отъезда.