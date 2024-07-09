Перевозчиков отходов в Подмосковье в июне оштрафовали на 3,5 млн рублей

Сумма штрафов за незаконную перевозку строительных отходов на территории Московской области в июне превысила 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы министерства ежедневно контролируют перемещение отходов строительства и сноса. Только в июне камеры зафиксировали 49 случаев незаконной перевозки строительного мусора.
По данным министерства, наибольшее число нарушителей выявили в городском округе Клин.
В министерстве напомнили, что штраф за незаконный сброс строительного мусора может достигать 200 тыс. рублей. Также административная ответственность предусматривает изъятие транспортного средства для перевозки отходов.
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«Весной и летом строительные работы проводятся наиболее интенсивно. Наша цель – стимулировать граждан соблюдать закон и оформлять все необходимых документы. Камеры дорожной сети круглосуточно работают на территории населённых пунктов региона. Они быстро выявляют нарушения и позволяют принять меры по их пресечению», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, наибольшее число нарушителей выявили в городском округе Клин.
В министерстве напомнили, что штраф за незаконный сброс строительного мусора может достигать 200 тыс. рублей. Также административная ответственность предусматривает изъятие транспортного средства для перевозки отходов.
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Лора Луганская