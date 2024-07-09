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Перевозчиков отходов в Подмосковье в июне оштрафовали на 3,5 млн рублей

09 июля 2024, 21:41

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Сумма штрафов за незаконную перевозку строительных отходов на территории Московской области в июне превысила 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы министерства ежедневно контролируют перемещение отходов строительства и сноса. Только в июне камеры зафиксировали 49 случаев незаконной перевозки строительного мусора.
«Весной и летом строительные работы проводятся наиболее интенсивно. Наша цель – стимулировать граждан соблюдать закон и оформлять все необходимых документы. Камеры дорожной сети круглосуточно работают на территории населённых пунктов региона. Они быстро выявляют нарушения и позволяют принять меры по их пресечению», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.


По данным министерства, наибольшее число нарушителей выявили в городском округе Клин.

В министерстве напомнили, что штраф за незаконный сброс строительного мусора может достигать 200 тыс. рублей. Также административная ответственность предусматривает изъятие транспортного средства для перевозки отходов.

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#московская область
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Учёные вновь заметили в Подмосковье следы пребывания краснокнижной выхухоли
09 июля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Зоологи в очередной раз нашли подтверждения обитания русской выхухоли в Подмосковье, однако сам неуловимый краснокнижный зверёк ни разу и не попался никому на глаза в естественной среде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Русская выхухоль, она же хухоля, – редкий, эндемичным вид, занесённый в Красные книги России и Московской области. По подсчётам учёных, на территории страны этих зверьков осталось не более 8 тыс. Выхухоль ведёт скрытный полуводный образ жизни. Мало кому посчастливилось увидеть её в природе или запечатлеть на фото», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По словам учёных, выхухоль – одно из самых скрытных существ на Земле. Большую часть жизни зверёк проводит в толще водоёма или в норе, попасть в которою можно только через сделанный под водой вход.

Русский писатель-натуралист Скребицкий отмечал, что выхухоль в Подмосковье можно встретить на реке Воре недалеко от Сергиева Посада и в её притоках – реках Торгоша и Пажа. Единичные особи могут перебираться в притоки реки Дубны, текущей по северу Московской области.

В 2020 году группа учёных-зоологов, отправилась искать этих редких и малоизученных зверей а Ольховско-Батьковские торфоразработки в Сергиево-Посадском городском округе. В разных местах им удалось обнаружить четыре норы русской выхухоли, в том числе две жилые.

Помимо этого, обитание выхухоли подтверждено в городских округах Егорьевский, Луховицы и Орехово-Зуевский.

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#московская область
#ученые
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Блогер Цуканов заявил о необходимости российской орбитальной станции
09 июля 2024, 20:25

Фото: iStock/3DSculptor

Руководитель Общественного союза «Советский космос», блогер Максим Цуканов заявил, что собственная орбитальная станция поможет России развиваться в сфере космоса, строить новые космические корабли, а также развивать способность полётов до Луны и Марса.
«Для того, чтобы двигаться дальше к Луне и к Марсу нам нужна инфраструктура на орбите. Если мы хотим развиваться дальше, нам надо собирать тяжёлые межпланетные корабли ТМК на орбите. Для этого нам нужны постоянно действующие орбитальные станции, стапеля, большие верфи. С земли ничего отправить, кроме как к Луне, нормально не получится», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Цуканов.

Ранее в подмосковных Химках провели встречу с лётчиком-космонавтом, единственной женщиной в отряде Роскосмоса Анной Кикиной.

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#станции
#космос
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Психолог Дугенцова рассказала, как не ругаться во время семейного отдыха
Психолог Дугенцова рекомендовала искать компромиссы
09 июля 2024, 20:00

Фото: iStock/Halfpoint

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что не омрачить семейный отдых конфликтами и скандалами поможет обсуждение планов и желаний всех членов семьи.
«Для того, чтобы избежать конфликтов во время отпуска, семье необходимо обсудить все варианты и прийти к компромиссу, который устраивал бы всех. Для этого нужно заранее обговорить все детали отдыха и только потом заниматься вопросами организации», — отметила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Она добавила, что важно при этом постараться выделить каждому личное пространство.

Ранее Дарья Дугенцова рассказала о том, как можно отвечать хамам, в частности, во время курортного отдыха.

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#психолог
#отдых
#семья
#отношения
#конфликт
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Глава Щёлкова Булгаков обсудил подготовку городского округа к зиме
09 июля 2024, 19:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Подготовка муниципалитета к зиме стала главной темой еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Там продолжают масштабную модернизацию котельных, а также подготовку многоквартирных домов и социальных объектов, сообщили в пресс-службе администрации.
Такой же подход применяется к содержанию территорий. Общая готовность составляет уже 70%. Завершается ремонт и техобслуживание техники, готовятся площадки для её стоянки.

Традиционно разобрали обращения жителей. Особое внимание уделили борьбе с борщевиком. Булгаков напомнил, что сообщить о наличии сорняка можно в чате @bborshevik22. Все заявки будут оперативно отработаны.
«Из выполненных поручений: отсыпали дорогу в деревне Головино; обустроили новую контейнерную площадку на ул. Неделина; провели ямочный ремонт во дворе дома № 17, к. 2 по ул. Комарова; почистили реку Клязьму вблизи Хомутовского моста», – отчитался Булгаков.
Глава округа также перечислил планы на неделю. В частности, продолжается благоустройство дворов сразу на нескольких улицах; идёт капремонт дома № 22А по ул. Сиреневой. Также в предстоящие выходные в Щёлково состоится семейный фестиваль «Венок традиций». А в субботу в ЦДК с 10 до 14 часов будет проходить традиционная выездная диспансеризация.

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#щёлково
#андрей булгаков
#совещание
#зима
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв поблагодарил вице-премьера Хуснуллина за оценку работы региона
09 июля 2024, 19:55

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина за оценку работы руководства региона.
«Спасибо Марату Шакирзяновичу за высокую оценку нашей работы! Будем и дальше развивать Подмосковье, стараться сделать область ещё более комфортной для жизни», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ранее Хуснуллин рассказал, что обсудил с Воробьёвым социально-экономическое развитие региона.
«Здесь команда Подмосковья показывает хорошие результаты комплексной работы! Московская область – один из лидеров по объёму ввода жилья в стране. В этом году – большой прирост по индивидуальному жилищному строительству», – отметил вице-премьер в телеграм-канале.
Он добавил, что большая работа ведется и по строительству дорог.
«На ЦКАД строится обход деревни Малые Вязёмы, на М-5 «Урал» в Люберцах – обход посёлка Октябрьский. Продолжается строительство обхода Лобни. В работе Мытищинская хорда, которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе», – добавил Хуснуллин.
По его словам, всего в Подмосковье строят более 50 дорожных объектов. Хуснуллин отметил и активную работу Московской области по восстановлению новых регионов. Он пожелал руководству области не снижать темпы, чтобы качество жизни в Подмосковье только улучшалось.
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#марат хуснуллин
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, где в России больше всего подорожала аренда «однушек»
Больше всего подорожала аренда «однушек» в Перми
09 июля 2024, 19:17

Фото: iStock/Aleksei Savin

Средняя цена на аренду однокомнатных квартир в июне в отношении к маю больше всего выросла в Перми.
Так, ставка выросла на 16,9%. На втором и третьем местах в этом рейтинге – Нижний Новгород и Санкт-Петербург, где ставка на аренду увеличилась на 10,7 и 7,1% соответственно.

«Рост медианных ставок в ряде городов могли вызвать сезонные изменения. Мы миновали «яму низкого спроса», которая отмечалась в мае из-за длинных праздников и выходных. Сегодня ситуация нормализовалась: собственники начали снова искать жильцов, а арендаторы вернулись к поиску квартир», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее сообщалось, что высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.

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Эластичные блины карамельного цвета: необычный рецепт на квасе
09 июля 2024, 19:04

Фото: iStock/NataliPopova

Квас очень полезен для организма: он регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, поднимает тонус. Употреблять квас можно не только в оригинальном виде как напиток, но и в составе сытного блюда. Редакция «Радио 1» рассказывает как приготовить блины на квасе.

Ингредиенты (на 7 блинов)

  • Квас — 1 стакан
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сода —1/4 ч.л.
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Мука — 3/4 стакана

Фото: iStock/Traimak_Ivan

Пошаговый рецепт

  1. В емкости смешиваем и взбиваем куриные яйца с сахаром, добавляем квас и соду.
  2. Постепенно добавляем муку и перемешиваем.
  3. До жарки кладем в смесь растительное масло и перемешиваем.
  4. Поставим сковороду на огонь, смазываем ее растительным маслом, наливаем половником тесто, распределяя по всей поверхности.
  5. Поддеваем блин и переворачиваем на другую сторону. Жарим до готовности.

К блинам можно подать мед, варенье, сметану или сгущённое молоко. Украсить можно фруктами или ягодами.

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#молоко
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#лето
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Стало известно о росте потолков в московских квартирах
09 июля 2024, 19:04

Фото: iStock/Madhourse

Высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.
Так, если в 2021 году средняя высота потолков в проектах на первичном рынке «старой» Москвы составляла 2,88 м, то теперь этот показатель равен 2,92 м.

«Максимальное увеличение высоты потолков за три года произошло в элитном сегменте. Сейчас этот показатель составляет 3,33 м, в 2021 году был равен 3,19 м. Следовательно, высота потолков в элитных комплексах за три года выросла на 14 см или 4,4%. Такая тенденция объясняется в первую очередь ростом экспозиции самых дорогих проектов делюкс-класса», — добавил в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.

Ранее Руслан Сырцов заявлял, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части.

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Выросла цена квартир в российских новостройках
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Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на бракосочетание
09 июля 2024, 18:49

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковье вошло в тройку регионов страны по подаче заявлений на регистрацию брака в электронном виде. Рейтинг опубликовало Минцифры России.
«Каждый год у нас в регионе женятся более 55 тыс. пар, при этом 77% подают заявление онлайн через портал госуслуг. Чтобы было удобно запланировать свадьбу, мы запустили свадебный портал, где сразу можно подать заявление и выбрать площадку», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В Минсоцразвития Московской области пояснили, что на портале можно выбрать более 60 площадок или указать свою, которой нет в предложенном списке.

Там также напомнили, что лучшие локации Подмосковья, тренды и советы профессионалов можно найти в телеграм-канале «Свадьба в Подмосковье!».

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