Перевозчиков отходов в Подмосковье в июне оштрафовали на 3,5 млн рублей

Зоологи в очередной раз нашли подтверждения обитания русской выхухоли в Подмосковье, однако сам неуловимый краснокнижный зверёк ни разу и не попался никому на глаза в естественной среде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.