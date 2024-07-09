В Подмосковье за неделю привели в порядок более 12 тыс. газонов

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Стрижку более 12 тысяч газонов провели коммунальные службы Московской области за последнюю неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Покос травы за неделю проведён на 12 173 локациях. За содержание газонов в нормативном состоянии отвечают муниципалитеты», — отмечается в сообщении.Согласно принятым в Московской области правилам, окашивать траву следует два раза в месяц, однако в период интенсивного роста травы частота покоса может быть увеличена до трёх раз в месяц. Ухаживать за газонами рекомендуется утром или вечером, при этом нельзя нарушать закон о тишине. Поэтому, как правило, работники подмосковных коммунальных служб косят траву в период с 9:00 до 19:00.
Заявку на покос жители могут отправить через портал «Добродел» или обратиться в свою управляющую компанию.
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