50-летняя секс-работница раскрыла главные потребности 18-летних клиентов

03 февраля 2026, 07:52

Фото: iStock/Estradaanton

Секс-работница в возрасте 50 лет Мелисса Тодд поделилась своими наблюдениями о потребностях молодых. В интервью изданию Metro она отметила, что все чаще к ней обращаются 18-летние парни.