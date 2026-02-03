50-летняя секс-работница раскрыла главные потребности 18-летних клиентов
Секс-работница в возрасте 50 лет Мелисса Тодд поделилась своими наблюдениями о потребностях молодых. В интервью изданию Metro она отметила, что все чаще к ней обращаются 18-летние парни.
Ранее большинство ее клиентов были пожилыми женатыми мужчинами. Теперь молодые ребята чаще приходят к ней. По ее словам, они проявляют неуверенность и постоянно извиняются. Клиенты задают множество вопросов и переживают, что могут разочаровать Тодд. Это создает трогательную и порой абсурдную атмосферу.
Мелисса также заметила, что к ней обращаются мужчины без сексуального опыта. В такие моменты она ощущает особую ответственность и стремится поддержать их. Тодд считает важным заботиться о молодых мальчиках и помогать им чувствовать себя комфортно.
