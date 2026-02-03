Следственный комитет РФ выложил видео с задержанным убийцей девятилетнего мальчика

03 февраля 2026, 06:39

Видео: Telegram-канал «Следком» ​@sledcom_press

Следственный комитет России опубликовал видео с задержанным по подозрению в убийстве девятилетнего ребёнка Паши. Кадры разместили в официальном Telegram-канале ведомства.





Во время допроса подозреваемый Петр Жилкин заявил следователю, что признает вину в содеянном. Он также согласился с законностью задержания, добавив, что собирался самостоятельно явиться в правоохранительные органы.





«В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. С подозреваемым также будут проведены следственные действия на месте происшествия», — говорится в материале.