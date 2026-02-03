Следственный комитет РФ выложил видео с задержанным убийцей девятилетнего мальчика
Видео: Telegram-канал «Следком» @sledcom_press
Следственный комитет России опубликовал видео с задержанным по подозрению в убийстве девятилетнего ребёнка Паши. Кадры разместили в официальном Telegram-канале ведомства.
Во время допроса подозреваемый Петр Жилкин заявил следователю, что признает вину в содеянном. Он также согласился с законностью задержания, добавив, что собирался самостоятельно явиться в правоохранительные органы.
«В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. С подозреваемым также будут проведены следственные действия на месте происшествия», — говорится в материале.
Напомним, что в ночь со 2 на 3 февраля спасатели-водолазы извлекли из водоёма в Ленинградской области тело погибшего Паши. Мальчика нашли мёртвым в районе Нижнего Шингерского водоёма — его останки заметили в замерзшей воде по торчащему рюкзаку.
По уточненной информации, у ребенка были связаны скотчем руки, ноги и голова. Некоторые волонтеры предположили, что мальчика могли пытать. Подробности исчезновения Паши, которого разыскивали на протяжении четырех дней, читайте в материале «Радио 1».