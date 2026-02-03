Мосгорсуд отменил миллионный кредит, который мошенники оформили на москвичку по SMS

03 февраля 2026, 04:30

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд утвердил решение об аннулировании кредитного договора на миллион рублей, который мошенники оформили на медсестру через SMS-сообщение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.





Согласно иску москвички, в сентябре 2022 года пострадавшей женщине позвонил человек, который представился сотрудником банка. Под предлогом разблокировки счета он пригласил собеседницу в отделение.



Медсестра пришла в офис банка, не подозревая, что преступники уже успели оформить на её имя кредит почти на 1,089 млн рублей. Женщина спокойно разблокировала счёт.





«В связи с чем суд заявленные требования удовлетворил частично... Судебная коллегия в полной мере соглашается с выводами суда первой инстанции», — говорится в финальном решении.