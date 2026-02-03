Мосгорсуд отменил миллионный кредит, который мошенники оформили на москвичку по SMS
Московский городской суд утвердил решение об аннулировании кредитного договора на миллион рублей, который мошенники оформили на медсестру через SMS-сообщение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Согласно иску москвички, в сентябре 2022 года пострадавшей женщине позвонил человек, который представился сотрудником банка. Под предлогом разблокировки счета он пригласил собеседницу в отделение.
Медсестра пришла в офис банка, не подозревая, что преступники уже успели оформить на её имя кредит почти на 1,089 млн рублей. Женщина спокойно разблокировала счёт.
Из крупной суммы около 275 тысяч рублей списались за страховку по кредиту, а остальные средства мошенники тремя переводами перечислили в другой банк и присвоили себе. Потерпевшая потребовала признать кредитный договор недействительным и взыскать с банка компенсацию.
Первоначально районный суд удовлетворил её требования частично, но затем Московский городской суд отменил решение. Верховный суд отправил дело на пересмотр в апелляционную инстанцию.
По итогам повторного рассмотрения Мосгорсуд установил, что истец не подписывала кредитный договор и не получала по нему средств, а также незамедлительно заявила в полицию о хищении.
«В связи с чем суд заявленные требования удовлетворил частично... Судебная коллегия в полной мере соглашается с выводами суда первой инстанции», — говорится в финальном решении.