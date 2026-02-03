Учительницу посадили в тюрьму за секс с учеником
В Бруссарде арестовали 38-летнюю учительницу средней школы Кристи Остер. Об этом сообщает KLFY.
Её обвиняют в непристойном поведении с учениками и сексе с одним из них. На момент преступления жертва не училась у Остер, но еще не достигла совершеннолетия. Арест произошел спустя несколько месяцев после того, как женщину признали лучшим учителем 2025 учебного года. Американка преподавала математику для восьмых классов. В настоящее время она находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Австралии учительница родила ребёнка, отцом которого является несовершеннолетний школьник. Мальчик младше 13 лет стал жертвой преступных действий 33-летней Наоми Текее Крейг.
