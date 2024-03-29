50-летняя учительница стала снимать порно из-за бедности

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Женщина из США, которая более 30 лет проработала преподавательницей английского языка, уличена в съемках порноконтента, сообщает WTVG.
50-летняя учительница вела аккаунты на нескольких порнографических платформах.
В настоящее время руководство школы отправило сотрудницу в неоплачиваемый отпуск. Комиссия намеревалась рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности преподавательницы, однако еще до заседания, женщина уволилась.
По словам учительницы, она начала снимать откровенное видео из-за маленькой зарплаты.
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В настоящее время руководство школы отправило сотрудницу в неоплачиваемый отпуск. Комиссия намеревалась рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности преподавательницы, однако еще до заседания, женщина уволилась.
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Анастасия Хохлова