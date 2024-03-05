Педагога средней школы посадили на пять лет за секс с учеником

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Учительница христианской школы из штата Висконсин (США) приговорена к пяти годам тюрьмы, сообщает WITI.
Женщина дала признательные показания и рассказала, что действительно вступила в интимную связь с 13-летним подростком. Следствие установило, что 34-летняя учительница стала оказывать знаки внимания школьнику в 2022 году. Перед наступлением летних каникул, она отвезла подростка в парк и занялась с ним сексом.
Перед этим женщина писала ученику в мессенджерах и рассказывала о своих сексуальных намерениях.
Кроме того, педагог подарила подростку на день рождения пистолет. Когда она отказалась вновь покупать ему оружие, несовершеннолетний прервал с ней отношения. Теперь женщина будет отбывать срок в тюрьме за половую связь с подростком.
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Анастасия Хохлова