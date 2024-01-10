«Был интим»: Появились подробности жестокого убийства 15-летней девочки-инвалида братом

Фото: istock / Motortion
В Челябинской области в селе Татищево парень убил 15-летнюю сестру-инвалида после интимной близости в заброшенном ДК. Молодой человек задушил сестру и 7 раз ударил ее в живот гвоздём.
Подробности жестокого буйства приводит телеграм-канал Ural Mash.
Сообщается, что у девочки была умственная отсталость. 19-летний троюродный брат позвал девочку в заброшку ночью. По его словам, интимная близость произошла по обоюдному согласию. Но позже он испугался, что она расскажет родственниками. Брат задушил девочку и семь раз ударил её в живот десятисантиметровым ржавым гвоздем.
После содеянного он поджёг гараж родителей сестры, пытаясь отвлечь внимание от убийства, но все произошло совершенно наоборот.
Убийцу задержали: ранее он состоял на учёте в 14 лет из-за попытки суицида.
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Сообщается, что у девочки была умственная отсталость. 19-летний троюродный брат позвал девочку в заброшку ночью. По его словам, интимная близость произошла по обоюдному согласию. Но позже он испугался, что она расскажет родственниками. Брат задушил девочку и семь раз ударил её в живот десятисантиметровым ржавым гвоздем.
Убийцу задержали: ранее он состоял на учёте в 14 лет из-за попытки суицида.
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Алина Юрчак