50-летняя женщина переспала с молодым коллегой и разочаровалась в супруге

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К секс-коучу Лауре Коллинз обратилась 50-летняя женщина, которая переспала с молодым коллегой и после этого разочаровалась в муже. Колонку коуча публикует Metro.
Автор письма рассказала, что работает в столовой большой финансовой компании, где много молодых мужчин. Один из них перед увольнением позвал коллег в бар и начал проявлять симпатию к ней.
Теперь она находится в расстроенных чувствах — супруг кажется ей старым и скучным, а из-за парня, которого она больше никогда не увидит, она чувствует себя опустошенной.
Коллинз ответила ей, что внимание мужчин действительно льстит, но не стоит делать поспешных решений.
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«Я почувствовала, будто мне снова 20, и другие женщины подначивали меня закрутить с ним роман, хотя знают, что я 30 лет замужем. В итоге мы оказались в его квартире, и так хорошо мне не было много лет», — поделилась женщина.
Коллинз ответила ей, что внимание мужчин действительно льстит, но не стоит делать поспешных решений.
«Теперь вы знаете, что вам все еще нужен хороший секс, и, может, вспомните о своих потребностях. Многие изменяют, потому что не получают своего дома, другие оставляют партнеров в поисках лучшей доли. Оба этих варианта могут окончиться печально для вас или мужа», — сказала эксперт.Она отметила, что вместо предательства стоит попробовать снова разжечь огонь, ведь возможно, что супругу тоже скучно и он желает яркого секса.
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Алина Юрчак