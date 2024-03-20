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50-летняя женщина переспала с молодым коллегой и разочаровалась в супруге

20 марта 2024, 08:00
Фото: istock / Deagreez

Фото: istock / Deagreez

К секс-коучу Лауре Коллинз обратилась 50-летняя женщина, которая переспала с молодым коллегой и после этого разочаровалась в муже. Колонку коуча публикует Metro.
Автор письма рассказала, что работает в столовой большой финансовой компании, где много молодых мужчин. Один из них перед увольнением позвал коллег в бар и начал проявлять симпатию к ней.
«Я почувствовала, будто мне снова 20, и другие женщины подначивали меня закрутить с ним роман, хотя знают, что я 30 лет замужем. В итоге мы оказались в его квартире, и так хорошо мне не было много лет», — поделилась женщина.

Теперь она находится в расстроенных чувствах — супруг кажется ей старым и скучным, а из-за парня, которого она больше никогда не увидит, она чувствует себя опустошенной.

Коллинз ответила ей, что внимание мужчин действительно льстит, но не стоит делать поспешных решений.
«Теперь вы знаете, что вам все еще нужен хороший секс, и, может, вспомните о своих потребностях. Многие изменяют, потому что не получают своего дома, другие оставляют партнеров в поисках лучшей доли. Оба этих варианта могут окончиться печально для вас или мужа», — сказала эксперт.
Она отметила, что вместо предательства стоит попробовать снова разжечь огонь, ведь возможно, что супругу тоже скучно и он желает яркого секса.

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Ко Дню космонавтики в России проведут онлайн-конкурс «Путь к звездам!»
20 марта 2024, 09:09

Фото: iStock/lexaarts

В России пройдёт четвёртый по счёту ежегодный онлайн-конкурс «Путь к звездам!», приуроченный к Международному Дню космонавтики, об этом сообщили в пресс-службе региональной общественной организации «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».
«К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше», — сообщили организаторы.

Продемонстрировать свой талант конкурсантам предлагается в восьми номинациях: вокал, песни из репертуара Иосифа Кобзона, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хореография, авторская песня, оригинальный жанр и разговорный жанр.

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 28 апреля 2024 года. Более подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте soyuz-kultura.com.

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Прихожане стали зрителями ушедшей в порно священнослужительницы
Daily Mail: бывшая священнослужительница рассказала об интимных фото прихожан
20 марта 2024, 08:39

Фото: iStock/Denisfilm

Бразильская порномодель и бывшая священнослужительница Ана Акива заявила, что ее зрителями в OnlyFans стали прихожане, которым она проповедовала в церкви, передает Daily Mail.
Акива рассказала, что когда она ушла в порноиндустрию, то многие ее прихожане оставили церковь. По ее словам, некоторые признались, что во время ее работы священнослужительницей у них были эротические фантазии об Акиве.

Порномодель добавила, что бывшие прихожане пишут ей в OnlyFans и отправляют интимные фотографии, снятые в церковном туалете. Сообщается, что Акива испытывает шок.

Ранее сын покойного сенатора из Совета Федерации Владислав Тюльпанов признался, что живет с одной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#женщины
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#люди
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В России могут отключить устройства Apple
Роскачество: Apple и Google технически могут отключить свои смартфоны в РФ
20 марта 2024, 08:00

Фото: istock / maruco

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с РИА Новости допустил, что технически корпорации Google и Apple могут отключить свою продукцию в России. Однако им это не выгодно, так как это принесет огромный репутационный ущерб и возможные многомиллионные иски.
«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — заявил Кузьменко .
Он добавил, что на территории России находится много иностранцев, и отделить их смартфоны от «местных» довольно сложно и затратно.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с кражей мобильных номеров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
.
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#google
#смартфон
#техника
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Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд
Вильфанд: Температура на планете восемь месяцев превышает норму на 1,5℃
20 марта 2024, 06:45

Фото: iStock/ batuhan toker

Температура воздуха на планете впервые в истории бьет рекорды на протяжении девяти месяцев подряд, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, уже восемь месяцев как глобальная температура приближается к «рубежу» Парижских соглашений, превышая норму на 1,5℃. «Это очень много», — отмечает специалист.

При этом он обратил внимание на то, что сравнивать локальную погоду в каком-либо регионе с глобальными погодными изменениями не стоит.


«Зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы в частности средняя температура была ниже нормы», — объяснил метеоролог Вильфанд.


Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года. Оно впервые в истории консолидировало усилия мировых держав по борьбе с климатическими изменениями. Цель договоренности — сдержать глобальное потепление в пределах 1,5℃ По отношению к доиндустриальному уровню и не предотвратить превышение глобальной среднегодовой температуры больше чем на 2℃ к 2100 году. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.

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#новости
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В Саратовской области сбиты беспилотники
Система ПВО уничтожила беспилотники над Энгельсом в Саратовской области
20 марта 2024, 06:29

Фото: iStock/ Suleyman Nabiev

Над Энгельсом в Саратовской области силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. Сколько именно БПЛА были уничтожены, не уточняется.
«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет», — говорится в сообщении.

До этого системы ПВО сбивали БПЛА в Энгельсе в декабре 2022 года.

Энгельс является вторым по величине городом в Саратовской области. Его население превышает 220 тыс. человек. Это административный центр Энгельсского муниципального района.

Накануне, поздно вечером, Министерство обороны России заявило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью, а также ракеты комплекса С-200 над Курской областью.

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#регионы
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Нотариусов обяжут проверять все сделки с наследством
«Известия»: Нотариусов обяжут проверять все сделки с наследством
20 марта 2024, 06:16

Фото: iStock/ djedzura

Правительство поддержало поправки в законодательство, согласно которым нотариусы должны будут проверять каждую сделку, касающуюся наследства, узнали «Известия».
Сейчас нотариусам необязательно запрашивать подтверждающие документы из органов ЗАГС по поводу наследства. Однако с поправками они будут обязаны перепроверять каждый документ. Авторы инциативы предлагают также наделить нотариусов полномочиями получить информации от органов ЗАГС и вносить их в перечень тех, кому можно эти данные передавать.

Законопроект направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством, поясняется в пояснительной записке. Такие поправки, полагают авторы, увеличат жилищный фонд в регионах и уменьшить очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также данная мера позволит защитить интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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#загс
#документы
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#поправки
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Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России
20 марта 2024, 04:49

Фото: iStock/ Ruma Aktar

Румынские наемники утверждают, что участвовали в атаках на российское приграничье. Соответствующие заявление и видео размещены на странице группы Romanian Battlegroup Getica в соцсетях, о чем передает РИА Новости.
Наемники заявили о причастности к «рейдам» на приграничные российские деревни вместе с украинской террористической организацией «Русский добровольческий корпус»* и другими боевиками. Боевики подкрепили свои слова видео с обстрелами приграничных районов.

В конце февраля радиостанция Radio Romania Actualitati выпустила сюжет о румынских наемниках, участвующих в боевых действиях на украинской стороне. В публикации была упомянута группа Getica, которая, как утверждалось, состоит из граждан Румынии и Молдавии.

На прошлой неделе ВСУ предприняли серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях. Затем утром удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в Курской области. 14 и 15 марта диверсанты вновь пытались зайти в приграничные районы. Все попытки были пресечены российскими ВС.

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#наемники
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В российские школы могут вернуть оценку за поведение
Ъ: В СПЧ не исключили возвращение в школы оценки за поведение
20 марта 2024, 03:26

Фото: iStock/ dikushin

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудят возможность вернуть в школы оценку за поведение, которая сможет влиять на баллы по ЕГЭ. Об этом рассказал «Коммерсанту» глава СПЧ Валерий Фадеев.
Глава рабочей группы, детский омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Сморода ранее провела исследование, которое показало, что педагоги нередко сталкиваются с унижением, оскорблениями и хамством со стороны учеников. Иногда школьники еще и выкладывают это в интернет. У учителей «нет инструментов приструнить хулиганов», отметил Фадеев.

В связи с этим, по его словам, было предложено вернуть оценку за поведение, вплоть до снижения баллов на ЕГЭ.


«Если за ГТО и волонтерство баллы добавляют, то почему бы со злостных хулиганов эти баллы не снимать», — подытожил Фадеев.

Данное предложение будет обсуждаться с педагогами, психологами и другими экспертами на конференции, которую в ближайшее время проведет СПЧ.

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Youtube начнет помечать контент, созданный ИИ
20 марта 2024, 02:11

Фото: iStock/ peshkov

Руководство YouTube обязало блогеров уведомлять пользователей о том, что при создании контента был использован генеративный искусственный интеллект или средства для изменения. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на блог платформы.
Согласно новым правилам, теперь автор при загрузке видеоролика обязан будет отмечать, есть ли в нем кадры с людьми, которые делают то, чего на самом деле не совершали, а также указывать, есть ли там места и события, которых никогда не существовало.

При этом пользователям необязательно раскрывать всю информацию о применении нейросети: если в видео есть явно нереалистичный контент — например, поездка на единороге по фантастическому миру — или спецэффекты.

Специальные ярлыки с пометкой о наличии в ролике ИИ появятся в веб-версии и мобильном приложении YouTube в ближайшие недели.

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