Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

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Врач-фармацевт Дебора Ли заявила, что привычка отсыпаться по выходным мешает полноценно отдыхать и только накапливает усталость. Об этом пишет Daily Mirror.
Как утверждает эксперт, большинство людей таким образом стараются компенсировать нехватку сна, но сталкиваются с противоположенным результатом. Ли пояснила, что это происходит из-за нарушения естественного цикла сна и бодрствования.
По мнению врача, сохранить бодрость можно только, если вставать и ложиться в одно и то же время. Также она отметила, что важно спать не меньше семи часов, но кому-то для чувства бодрости нужно 8 или даже 10 часов.
В таком случае она порекомендовала корректировать режим в соответствии с индивидуальными потребностями, отказаться от привычки отсыпаться по выходным, а недостаток сна компенсировать за счет небольшого дневного сна.
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«Поздние подъемы сбивают внутренние часы вашего организма, что приводит к трудностям с засыпанием. Такой беспорядочный режим наносит ущерб общему состоянию здоровья, провоцирует беспокойство и другие проблемы», — предупредила Ли.
В таком случае она порекомендовала корректировать режим в соответствии с индивидуальными потребностями, отказаться от привычки отсыпаться по выходным, а недостаток сна компенсировать за счет небольшого дневного сна.
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Алина Юрчак