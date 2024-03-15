Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде

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Диетолог Маргарита Королева заявила, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.
«Продукт куда сильнее помогает организму, если употреблять его в сыром. В нём содержится растительная клетчатка, которая помогает работе кишечника — длинные углеводы являются полезным лакомством для пищеварительного микробиома, что способствует укреплению иммунитета. Также свекла помогает проводить детоксикацию организма», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Она напомнила, что свекла является источником таких питательных элементов, как углеводы и микроэлементы.
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