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Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде

15 марта 2024, 21:48
Фото: istockphoto.com/Lisovskaya

Фото: istockphoto.com/Lisovskaya

Диетолог Маргарита Королева заявила, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.
«Продукт куда сильнее помогает организму, если употреблять его в сыром. В нём содержится растительная клетчатка, которая помогает работе кишечника — длинные углеводы являются полезным лакомством для пищеварительного микробиома, что способствует укреплению иммунитета. Также свекла помогает проводить детоксикацию организма», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она напомнила, что свекла является источником таких питательных элементов, как углеводы и микроэлементы.


Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявляла, что подсолнечное масло полезнее оливкового.

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#продукты
#овощи
#питание
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Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
Фармацевт Ли: привычка отсыпаться по выходным приводит к накоплению усталости
15 марта 2024, 21:54

Фото: istock / Tero Vesalainen

Врач-фармацевт Дебора Ли заявила, что привычка отсыпаться по выходным мешает полноценно отдыхать и только накапливает усталость. Об этом пишет Daily Mirror.
Как утверждает эксперт, большинство людей таким образом стараются компенсировать нехватку сна, но сталкиваются с противоположенным результатом. Ли пояснила, что это происходит из-за нарушения естественного цикла сна и бодрствования.

«Поздние подъемы сбивают внутренние часы вашего организма, что приводит к трудностям с засыпанием. Такой беспорядочный режим наносит ущерб общему состоянию здоровья, провоцирует беспокойство и другие проблемы», — предупредила Ли.
По мнению врача, сохранить бодрость можно только, если вставать и ложиться в одно и то же время. Также она отметила, что важно спать не меньше семи часов, но кому-то для чувства бодрости нужно 8 или даже 10 часов.

В таком случае она порекомендовала корректировать режим в соответствии с индивидуальными потребностями, отказаться от привычки отсыпаться по выходным, а недостаток сна компенсировать за счет небольшого дневного сна.

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Врач Пивоварова посоветовала отказаться от масла для нормализации холестерина
15 марта 2024, 21:22

Фото: istockphoto.com/g-stockstudio

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова заявила, что отказ от масла, а также от красного мяса может помочь снизить уровень холестерина.
«Чтобы снизить артериальное давление и уменьшить всасывание холестерина, ешьте больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также с растворимой клетчаткой. Клетчатка содержится во фруктах, пшенице, овощах, бобовых, луке, топинамбуре, цикории. Вместо сладких напитков пейте чистую негазированную воду», — добавила в беседе с NEWS.ru Пивоварова.

Также, по её словам, стабилизации уровня холестерина способствуют минимизация употребления алкоголя, физическая активность, свежий воздух.

Ранее сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявлял, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.

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#качество
#воздух
#питание
#здоровье
#продукты
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Врач Болибок объяснил опасность нового смертельного вируса из Великобритании
15 марта 2024, 21:01

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок объяснил, что новый вирус из Великобритании опасен способностью к мутациям и устойчивостью к антибиотикам и лекарственным средствам.
«Речь идёт не о вирусе, а о бактерии, а именно о туберкулезной палочке. Она периодически видоизменяется. Возбудитель приобретает новые черты, но преимущественно болезнь обретает устойчивость к антибиотикам, что вызывает беспокойство, так как недуг распространяется, а лечить его нечем из-за полирезистентности к антибиотикам, — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

Однако в России, по его словам, из-за давнишнего присутствия в России научились справляться с такого рода болезнью с помощью препаратов усовершенствованных видов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза.

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#болезнь
#великобритания
#штамм
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Врач Ходаковский объяснил причины риска для водителей заболеть раком кожи
15 марта 2024, 19:55

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский объяснил повышенный риск водителей заболеть раком кожи более частой подверженностью солнечному свету.
«Одной из главных причин возникновения рака кожи является ультрафиолетовое излучение от Солнца. Среди пациентов особенно часто встречаются автолюбители с жалобами на новообразования на лице и верхних конечностях, у которых затем диагностируется тот или иной вид рака кожи», — прокомментировал в беседе с Газета.ру врач.

Защитить кожу от излишнего солнечного света, по словам врача, автомобилистам могут помочь одежда с длинными рукавами, а также солнцезащитные средства.

Ранее онколог Сергей Пикулин заявлял, что головная боль, тошнота, нарушение слуха или зрения могут указывать на наличие рака мозга.

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#врач
#рак
#водители
#солнце
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Сомнолог Ильин: Сладкое может навредить сну
15 марта 2024, 19:10

Фото: istockphoto.com/Olga Mazyarkina

Сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявил, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.
Он пояснил, что сладкое повышает уровень сахара в крови, что ведёт за собой повышенную возбудимость и проблемы с засыпанием.

«Пара печенек или кусочек торта — распространенный перекус многих перед сном. Но эти продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это состояние, при котором желудочная кислота затекает в пищевод», — пояснил в беседе с «Известиями» Ильин.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что подсолнечное масло полезнее оливкового.

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#сладости
#сон
#врач
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Россиянам назвали самую полезную позу для сна
Сомнолог Полуэктов: организм сам выбирает полезную позу для сна
15 марта 2024, 18:22

Фото: iStock/millann

Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России Михаил Полуэктов считает, что самая полезная поза для сна — та, которую организм выбирает сам. Об этом сообщает aif.ru.
По мнению специалиста, качество сна определяется в первую очередь психологическим комфортом, по этой причине необходимо всегда ориентироваться на личные предпочтения. Полуэктов рассказал, что зачастую человек спит в положении полуэмбриона, данную позу вполне можно считать подходящей для полноценного отдыха организма, так как все мышцы и связки максимально расслаблены.

Медик отметил, что если «человек привык спать один и ему неудобно с кем-то вдвоем — сон с другим человеком не принесет пользы для здоровья», что ​также свидетельствует о ​важной роли личного комфорта.

Напомним, в эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, как обеспечить себе здоровый сон. Основной акцент сделан на правильном положении и выборе подушки. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#врачи
#качество
#сон
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#здоровье
#отдых
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Врач Идармачева: При конъюнктивите и отите ребёнку нельзя выходить из дома
15 марта 2024, 18:14

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Аллерголог-иммунолог, эксперт аналитического центра университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Айшат Идармачева перечислила симптомы заболевания детей, при которых настоятельно рекомендовала оставлять ребёнка дома и не водить в учебные заведения.
К таким она отнесла высокую температуру, отит, конъюнктивит и другие.

«Категорически нельзя отправлять ребенка в дошкольное или учебное заведение, если у него есть высокая температура и лихорадка, конъюнктивит, отит, вши, энтеробиоз. Также нужно оставить дома ребенка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Идармачева.

Кроме того, дома надо остаться при отравлении (рвоте и диарее), а также при кожных покраснениях и мраморной сыпи. Последние, по её словам, могут указывать на парвовирусную инфекцию.

Ранее физиотерапевт Луиза Райт сообщала о том, что у людей, сидящих больше 8 часов в сутки, риск развития хронических заболеваний повышается на 10-20%.

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#заболевания
#дети
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Врач назвал привычку, сокращающую продолжительность жизни
Физиотерапевт Райт: сидячая работа уменьшает продолжительность жизни
15 марта 2024, 17:40

Фото: istock / AntonioGuillem

У людей, сидящих больше 8 часов в сутки, риск развития хронических заболеваний повышается на 10-20%. Об этом заявила физиотерапевт Луиза Райт в беседе с HuffPost.
Райт уверена, что сидячий образ жизни потенциально сокращает ее продолжительность. Даже регулярные тренировки по 30-45 минут в день не могут компенсировать вред от нескольких часов непрерывного сидения.

Врач отметила, что для решения проблемы, нужно двигаться в течение всего рабочего дня, а не только во время занятий спортом. Для примера она предложила назначать встречи в парке, где можно обсуждать дела, одновременно прогуливаясь по аллеям. Также она посоветовала вставать со стула во время телефонных разговоров.

Она также назвала полезной привычку ходить по лестнице. Людям, работающим из дома, эксперт посоветовала каждое утро и вечер имитировать дорогу до работы и обратно: несколько километров прогуливаться пешком или ездить на велосипеде.

Помимо этого, по вечерам Райт призвала выбирать активный отдых. Даже если не хочется куда-то ходить, можно вставать с дивана и делать разминку или танцевать.

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#эксперт
#отдых
#вред
#врач
#тренировки
#дома
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Нарколог Исаев предупредил об опасности совмещения антибиотиков с алкоголем
Врач Исаев: совмещение алкоголя с антибиотиками грозит тяжёлым похмельем
15 марта 2024, 16:27

Фото: iStock/cagkansayin

Антибиотики нельзя совмещать с алкоголем, рассказал в беседе с «Аргументы и Факты» врач-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.
Алкогольные напитки являются мощными диуретиками, которые усиливают выведение полезных веществ. Если совместить напиток с антибиотиками, то эффективность препарата будет снижена. Также спиртосодержащие напитки препятствуют соединению полезных веществ антибиотика с нужными белками и органическими веществами, а также замедляют выведение продуктов распада препарата. Это может приводить к аллергической реакции.

Кроме того, применение антибиотиков вместе с алкоголем наносить сильный удар по печени. Часть антибиотиков блокирует выработку алкогольдегидрогеназы, которая окисляет спирт. В результате, этиловый спирт расщепляется не до конца, а оставшиеся метаболиты накапливаются в организме. Помимо проблем с печенью, это приведёт к сильному похмелью.

Третьим моментом, который привёл Исаев, стали изначальные болезненные процессы, из-за которых человек начал принимать антибиотики. Организм ослаблен, а алкоголь ещё больше усугубит ситуацию, поскольку снижает иммунитет.

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#алкоголь
#антибиотики
#нарколог
#медицина
#здоровье
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