50-летняя женщина попробовала групповой секс трезвой и разочаровалась

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Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая не умеет получать удовольствие от трезвого секса и беспокоится по этому поводу. Письмо читательницы и ответ эксперта публикует издание Slate.
Автор письма рассказала, что ей больше 50 лет, и недавно они с супругом решили провести эксперимент: попробовать открытые отношения и групповой секс. Невзирая на то, что ее партнеры оставались довольны, женщина была разочарована от этого опыта. Она призналась, что её страсть кажется ей притворой. По словам читательницы, на самом деле она может расслабиться и испытать удовлетворение, но только когда выпивает перед интимом немного спиртного.
Это касается секса и с мужем, и с другими людьми.
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Это касается секса и с мужем, и с другими людьми.
«Стоит ли мне заняться более глубоким самоанализом из-за того, что мне нужно немного выпить перед сексом, или я просто так устроена? Неужели мне просто не хватает способности испытывать сильную страсть? Честно говоря, я никогда не чувствовала желания в трезвом виде», — призналась она.В ответ Юзвяк одобрил стремление изучить свое поведение и отметил, что многие люди перед сексом нуждаются в небольшом количестве алкоголя.
«В следующий раз, когда вы окажетесь в переполненном баре, оглянитесь вокруг и увидите всех похотливых людей, которые собираются или не собираются пойти с кем-нибудь домой в этот самый момент, и вы поймете, что вы не одиноки», — дал совет эксперт.Вместе с этим коуч обратил внимание, что сами мысли о возможных проблемах со спиртными напитками могут сигнализировать о необходимости обратиться к специалисту по зависимости. Помимо этого, потребность в алкоголе может говорить об асексуальности, подчеркнул Юзвяк и призвал женщину изучить этот вопрос.
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Алина Юрчак