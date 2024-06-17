Врач раскрыл, на какое заболевание может указывать тяга к сладкому

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Тяга к сладкому может указывать на кандидоз кишечника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра EMC Наталья Харченко.
«Тяга к сладкому – признак любого нарушения микробиоты кишечника, особенно при грибковом дисбиозе. Дело в том, что патогенная микрофлора, грибы в том числе, питаются простыми углеводами. Они с помощью нейромедиаторов посылают сигнал в мозг: «Хотим сладкого». Таким образом пораженная микробиота влияет на наши вкусовые пристрастия», – рассказала Харченко в беседе с «Газетой.Ru».
Однако врач отметила, что тяга к сладкому может появиться на фоне стресса, а на грибковое поражение ЖКТ указывают и другие симптомы: вздутие, изменение вкуса привычной пищи, появление слизи во рту с кислым привкусом, боли в животе, диарея. При этом у женщины кандидоз кишечника может проявиться в виде молочницы.
Харченко пояснила, что эту болезнь нужно обязательно лечить, иначе она приведет к попаданию инфекции в кровоток и поражению других органов и систем в организме.
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