Доктор Мясников посоветовал пить кофе каждый день

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Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников считает кофе полезным и советует пить его каждый день.
«Кофе официально входит в химиопрофилактику рака, оно официально предотвращает рак печени. Я выступаю, постоянно пишу книги и всегда повторяю: Кофе не вредно, кофе не вредно. Еще раз: кофе не вредно», — приводит слова Мясникова Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, люди издавна пили кофе и даже лечили им различные болезни. Мясников также добавил, что этот напиток способен уменьшить риск развития артрита, диабета, аритмии, подагры и болезни Паркинсона.
При этом преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк заявила, что регулярное употребление кофе может привести к неспособности забеременеть.
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