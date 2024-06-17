Москвичка назвала симптомы ботулизма, проявившиеся у её сестры после салата из доставки

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Москвичка рассказала, что у её двоюродной сестры появились симптомы ботулизма после салата лобио, которое она заказала в «Перекрёстке», сейчас она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Женщина пояснила, что её сестра заказала в «Перекрёстке» салат лобио. Его ела только она, а муж и ребёнок ели другую еду. Уже на следующий день она почувствовала себя плохо. У нее начало двоиться в глазах, она поехала к окулисту, специалист заключил, что у пациентки невралгия. Далее женщина отправилась в Центр имени Пирогова, где платно сделала МРТ. Обследование ничего не показало.
Она также добавила, что семья планирует писать жалобу на врачей из скорой помощи.
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«У нее усиливались симптомы, стала невнятная речь, два раза вызвали скорую — ее не забрали. На третий раз, когда она уже ходить не могла, у нее начался птоз лица и нарушилось дыхание, ее забрали в реанимацию. Там сутки не могли поставить диагноз. В результате три дня упущено, сейчас она в реанимации в инфекции в тяжелом состоянии», — рассказала родственница пострадавшей в беседе с «Газетой.Ru».
Она также добавила, что семья планирует писать жалобу на врачей из скорой помощи.
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Элина Позднякова