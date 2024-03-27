50-летняя женщина рассказала о плюсах отношений с годящимся ей в сыновья мужчиной

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50-летняя Шери Салинас назвала плюсы и минусы в отношениях с мужчиной, который годится ей в сыновья. Историю женщины рассказывает Mirror.
Салинас познакомилась с 23-летним Микки Сверингоном в интернете около года назад. После того как она стала вдовой, она боялась впасть в депрессию, и чтобы не допустить этого, зарегистрировалась на сайте знакомств.
Она призналась, что сознательно решила флиртовать с молодыми мужчинами, чтобы повысить свою самооценку. В свою очередь Сверингтон сказал, что всегда предпочитал взрослых женщин, но родство душ почувствовал лишь с партнершей на 27 лет старше.
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Она призналась, что сознательно решила флиртовать с молодыми мужчинами, чтобы повысить свою самооценку. В свою очередь Сверингтон сказал, что всегда предпочитал взрослых женщин, но родство душ почувствовал лишь с партнершей на 27 лет старше.
«Когда я впервые увидел ее, все, о чем я мог думать, — это ее красота. Она была идеальной. После первого свидания мы уже не расставались», — рассказал мужчина.Мать Микки изначально переживала из-за его выбора, однако после знакомства с новой спутницей сына поняла, что они действительно счастливы. Согласился с решением пары быть вместе и 23-летний сын Салинас.
«Нам просто нравится быть вместе, независимо от того, что говорят люди, — отметила женщина.Она вспоминает, что после смерти мужа ей было сложно решиться на новые отношения. Сейчас пара слышит в свой адрес насмешки, их часто принимают за мать и сына. Но они предпочитают не обижаться, а считать подобные комментарии в свой адрес забавными.
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Алина Юрчак