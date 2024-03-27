Бельгийские фермеры применили против водомета полиции навозомет

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Бельгийские фермеры применили навозомет против водомета полиции в ходе очередной акции протеста в центре Брюсселя, рядом со штаб-квартирой Евросоюза, пишет Associаted Press.
Сотни тракторов перекрыли движение транспорта. Фермеры также бросались овощами и яйцами, поджигали сено и вываливали навоз на дорогу.
Когда протесты переросли в столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Они ответили силовикам струей навоза из цистерны. Один человек был арестован за бросание коктейлей Молотова в правоохранителей, двое полицейских были госпитализированы.
Демонстранты требуют послаблений в торговле и экологических нормах, а также ужесточения правил импорта дешевого украинского зерна
В этот день, 26 марта, в штаб-квартире ЕС проходила встреча министров сельского хозяйства и рыболовства стран союза.
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«Дайте зарабатывать на жизнь своей профессией», — было написано на одном из тракторов.
Демонстранты требуют послаблений в торговле и экологических нормах, а также ужесточения правил импорта дешевого украинского зерна
В этот день, 26 марта, в штаб-квартире ЕС проходила встреча министров сельского хозяйства и рыболовства стран союза.
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Ювелина Бернст