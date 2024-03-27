«Чайхану» фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закрыли

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Кафе «Чайхана», предполагаемый хозяин которой Алишер Касимов арестован по делу о теракте в «Крокус сити холле», закрылась, сообщает РИА Новости.
Заведение находится на Путилковском шоссе. Сейчас оно закрыто. При этом закрытие не сопроводили никакими объявлениями о дальнейшем расписании работы.
26 марта суд арестовал фигуранта дела о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. Тот заявил в суде, что не знал о планах нападавших, которым сдавал квартиру. Касимов является уроженцем Киргизии и гражданином России.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Данные о числе жертв пока разнятся — от 139 человек до 143. Пострадали — 182 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
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26 марта суд арестовал фигуранта дела о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. Тот заявил в суде, что не знал о планах нападавших, которым сдавал квартиру. Касимов является уроженцем Киргизии и гражданином России.
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Ювелина Бернст