50-метровое колесо обозрения в Химках украсили к новогодним праздникам

Фото: Дарья Московцева
Колесо обозрения в парке Толстого, расположенном в Старых Химках, к Новому году превратили в сияющую снежинку. Аттракцион высотой 50 м – один из самых высоких в Московской области.
К праздникам его эффектно украсили. Разноцветная иллюминация на колесе образует десятки движущихся узоров и переливается разными цветами. На ведущей к колесу аллее расположили огромные светящиеся ёлочные шары, а между ними – ель, украшенную белыми и красными шарами и голубыми гирляндами. А сияющий хэштег на входе напоминает гостям, что мечты сбываются.
В новогодние праздники парк станет одним из главных мест гуляний в Химках. В уходящем году он занял второе место в рейтинге самых популярных зон отдыха Московской области.
Один из старейших парков регулярно обновляется. В числе последних работ – реконструкция дорожек и тропинок, установка скалодрома и новой детской площадки, появление сухого фонтана.
Читайте также:
В Подмосковье во время «Декады спорта и здоровья» проведут более 500 мероприятий
В Коломне начал работать каток с искусственным льдом
В Московской области проходит рождественский фестиваль
В новогодние праздники парк станет одним из главных мест гуляний в Химках. В уходящем году он занял второе место в рейтинге самых популярных зон отдыха Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье во время «Декады спорта и здоровья» проведут более 500 мероприятий
В Коломне начал работать каток с искусственным льдом
В Московской области проходит рождественский фестиваль
Лора Луганская