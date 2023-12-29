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В Коломне начал работать каток с искусственным льдом

29 декабря 2023, 16:44
Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломенского г. о.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломенского г. о.

На площади Советской в Коломне начал работать каток с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жителей поздравили замглавы администрации муниципалитета Лариса Лунькова, Сергей Цаплинский, депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, председатель местного депутатского корпуса Николай Братушков, а также Дед Мороз и Снегурочка.
«Это настоящий новогодний подарок для жителей и гостей Коломны от нашего губернатора Андрея Воробьёва. Он яркий, украшенный, с качественным льдом. Ему не страшны перепады температур. Здесь можно будет кататься до середины марта», – сказала Лунькова.

Для гостей подготовили шоу-программу с участием коломенских фигуристов, хоккеистов и конькобежцев.
«Площадь нового катка – 1,8 тыс кв м. Его обустроили в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В распоряжении посетителей – тёплая раздевалка, заточка и прокат коньков. Ежедневно каток смогут посещать более 1,2 тыс человек, а одновременно кататься – около 200», – говорится в сообщении.
Каток будет работать с 10 до 22 часов. Получить пригласительный билет можно в кассе или в приложении «Студёный лед». Билеты предоставляются бесплатно. Они нужны для того, чтобы распределять число катающихся в одно время, тем самым обеспечивая безопасность.

Для посетителей подготовили 250 пар коньков разных размеров на прокат. За аренду платить не нужно, но придется оставить залог – за каждую пару 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность. Паспорт в качестве залога не примут.

Каток оборудован айс-матами – специальной установкой для создания льда. Она позволяет катку работать при температуре от -20 до +5 градусов.

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В Красногорске торжественно открыли долгожданный детсад на 350 мест
29 декабря 2023, 16:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске в микрорайоне Опалиха 03 открылся детский сад на 350 мест. Дошкольное учреждение примет воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Появления детсада в этом большом жилом комплексе жители очень ждали, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Детский сад – второй дом для малышей. Поздравляю с этим важным событием. От всей души благодарю наших уважаемых жителей, строительный блок и всех, чьими усилиями удалось построить этот замечательный садик», – заявил глава муниципалитета Дмитрий Волков.
«Моему сыну четыре годика. Мы ходили в палисадик, открытие которого очень выручило. Живём в доме напротив, поэтому внимательно следили за строительством здания. Большой плюс, когда всё нужное рядом», – поделилась жительница ЖК «Опалиха О3» Ирина Ахметшина.
Садик вошёл в состав образовательного комплекса.
«Сейчас у нас уже 290 заявлений от родителей наших будущих воспитанников. Большинство проживают в этом микрорайоне, а многие дети перейдут из палисадика», – отметила директор Опалиховской гимназии Мария Шкель.
В садике создано 18 групп. В трёхэтажном здании разместились групповые ячейки с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, пищевой блок, медицинский блок с двумя изоляторами и процедурной.

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#московская область
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Красную площадь закроют на Новый год
Красную площадь закроют для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января
29 декабря 2023, 16:23

Фото: iStock/Olga Nazarova

Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 по московскому времени 1 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России.
По информации источника, доступным для посещения останется ГУМ-каток. Он будет работать по штатному расписанию.

Если вы решите прогуляться в новогоднюю ночь, то советуем утеплиться. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве 31 декабря в течение дня понизится на 10 градусов.

Ранее сообщалось, что городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. На Рождество работа метро и МЦК будет продлена до 02.00 мск, а МЦД — до 03.00. При этом 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев будут осуществлять перевозки до 03.30 и 16 продолжат курсировать для горожан всю ночь.

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Первые дольщики долгостроя в Реутове получили ключи от квартир
29 декабря 2023, 16:03

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Первым дольщикам проблемного жилого комплекса «Юбилейный» в городском округе Реутов выдали ключи от квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Всего новоселье отпразднуют 479 семей. Строить жилой комплекс начали ещё в 2017 году. Квартиры дольщики должны были получить в июне 2021-го, однако застройщик обанкротился. На момент приостановки работ объект был готов почти на 80%», – рассказали в ведомстве.
ЖК включили в Единый реестр проблемных объектов и передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья. В декабре этого года дом достроили и ввели в эксплуатацию.

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Подмосковное БТИ будет работать в праздники по изменённому расписанию
29 декабря 2023, 15:48

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В графике работы Бюро технической информации Московской области в связи с наступающими новогодними праздниками произошли изменения. Об этом сообщили в пресс-службе БТИ.
30 декабря окна приёма будут работать с 9 до 13, а горячая линия – с 8 до 20 часов. 31 декабря окна приёма работать не будут. Часы работы горячей линии – 8:00 – 15:00.

1, 2, 6 и 7 января окна приёма и горячая линия не работают.

3, 4, 5 и 8 января окна приёма будут закрыты, а горячая линия будет работать с 9 до 18 часов.

С 9 января БТИ начнёт функционировать в обычном режиме.

В пресс-службе напомнили, что заказать услуги БТИ Московской области можно онлайн на сайте ведомства в разделе «Услуги и сервисы».

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Участникам «голой вечеринки» дали три дня на выплату всех налогов
29 декабря 2023, 15:36

Фото: iStock/blinow61

Участникам «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой дали три дня на выплату всех налоговых задолженностей, если таковые имеются. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник в ФНС.
Согласно сообщению, участники «голой вечеринки» должны закрыть все долго перед ФНС до конца текущего года. В противном случае к этому подключатся сотрудники МВД, будут проверяться движения денежных средств, и, если будут выявлены основания их ожидает глубокий аудит и выездная проверка с перспективой возбуждения уголовного дела. Именно это сейчас и происходит с Ивлеевой.

Уточняется, что в зоне пристального внимания находятся все участники скандального мероприятия. Это Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак, Ксения Бородина и другие.

Всем им уже разосланы соответствующие уведомления.

Напомним, в середине декабря Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор», которая вызвала массу недовольств среди россиян.

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Опрос: Россияне в Новом году намерены больше зарабатывать и заниматься спортом
29 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/Anna Ostanina

Исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» показало, что россияне в Новом году собираются начать больше зарабатывать и посвящать больше времени спорту.
Кроме этого, россияне планируют начать копить, а 23% опрошенных главной целью на год определили освоение новой профессии.

«По 22% участников исследования хотели бы найти подработку, 20% решили и вовсе сменить сферу деятельности. А вот для 19% респондентов главная задача на год — начать ремонт или доделать пока ещё не завершённый», — приводит RT текст исследования.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3,6 тыс. респондентов.

Ранее другое исследование показало, что россияне хотели бы получить на Новый год смартфоны, компьютеры, а вот подписки на цифровые сервисы считают плохим подарком. При этом, 41% россиян рады получить электронику в подарок. Каждый пятый россиян не против найти под ёлкой деньги, а еще 15% радуются любым подаркам.

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В Кремле заявили о рекордном уровне поддержки Путина россиянами
Песков: уровень поддержки Путина в 2023 году стал максимально высоким
29 декабря 2023, 15:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень поддержки главы российского государства Владимира Путина всегда находился на высоком уровне. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, в этом нет ничего удивительного, так как уже не первый опрос общественного мнения подтверждает эти данные.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, о чем свидетельствуют результаты опроса ФОМ. По данным исследования, положительно оценивают деятельность главы государства 80% человек.

Напомним, в марте в России состоятся президентские выборы. Голосование впервые будет длиться три дня и пройдет 15,16 и 17 марта 2024 года.

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Кадырову представили первые образцы «Джихад-машин» для нужд СВО
29 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto/fortton

Первые образцы боевых «Джихад-машин», собранных на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», представили главе Чечни Рамзану Кадырову. К их серийному производству планируют приступить в 2024 году.
Как сообщил чеченский лидер корреспонденту ТАСС, в настоящее время машины отправят в зону проведения спецоперации, чтобы посмотреть, как они себя поведут в боевых условиях. Сначала «Джихад-машинами» будет обеспечен батальон спецназа «Ахмат», а затем и все остальные российские подразделения, добавил Кадыров.

Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов рассказал, что уже заключен контракт с Росгвардией на поставку новых автомобилей. Министерство промышленности и торговли одобрило бюджет на I квартал 2024 года в размере двух миллиардов рублей на закупку этой техники. Весь проект рассчитан на два года, сказал министр.

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Минобороны сообщило об окончании осеннего призыва
МО: осенний призыв завершен, на военную службу поступили 130 тыс. человек
29 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Осенний призыв на срочную службу завершен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ряды Вооруженных сил России призваны 130 тысяч человек. Осенний призыв в России начался 1 октября и должен был продлиться до 31 декабря. Количество человек, которых планировалось призвать, прежде не оглашалось.

В рамках осеннего призыва в 2023 году на службу отправились 147 тысяч призывников.

С 2024 года призыв в армию будет осуществляться по новым правилам. Прежде сообщалось, что изменен призывной возраст. Потенциальными призывниками будут граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. При этом те, кому исполнилось в 2023 году 28 или 29 лет будут автоматически зачислены в запас и призваны не будут.

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