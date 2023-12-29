Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломенского г. о.
На площади Советской в Коломне начал работать каток с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жителей поздравили замглавы администрации муниципалитета Лариса Лунькова, Сергей Цаплинский, депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, председатель местного депутатского корпуса Николай Братушков, а также Дед Мороз и Снегурочка.
Для гостей подготовили шоу-программу с участием коломенских фигуристов, хоккеистов и конькобежцев.
Для посетителей подготовили 250 пар коньков разных размеров на прокат. За аренду платить не нужно, но придется оставить залог – за каждую пару 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность. Паспорт в качестве залога не примут.
Каток оборудован айс-матами – специальной установкой для создания льда. Она позволяет катку работать при температуре от -20 до +5 градусов.
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«Это настоящий новогодний подарок для жителей и гостей Коломны от нашего губернатора Андрея Воробьёва. Он яркий, украшенный, с качественным льдом. Ему не страшны перепады температур. Здесь можно будет кататься до середины марта», – сказала Лунькова.
«Площадь нового катка – 1,8 тыс кв м. Его обустроили в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В распоряжении посетителей – тёплая раздевалка, заточка и прокат коньков. Ежедневно каток смогут посещать более 1,2 тыс человек, а одновременно кататься – около 200», – говорится в сообщении.Каток будет работать с 10 до 22 часов. Получить пригласительный билет можно в кассе или в приложении «Студёный лед». Билеты предоставляются бесплатно. Они нужны для того, чтобы распределять число катающихся в одно время, тем самым обеспечивая безопасность.
Для посетителей подготовили 250 пар коньков разных размеров на прокат. За аренду платить не нужно, но придется оставить залог – за каждую пару 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность. Паспорт в качестве залога не примут.
Каток оборудован айс-матами – специальной установкой для создания льда. Она позволяет катку работать при температуре от -20 до +5 градусов.
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Лора Луганская