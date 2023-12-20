В Московской области работает рождественский фестиваль

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Подмосковном Красногорске проходит рождественский фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Фестиваль стартовал 18 декабря в Красногорске на Павшинской пойме.
Для гостей и жителей Московской области подготовлены гастрономическая ярмарка, где каждый сможет попробовать и купить разнообразные фермерские продукты, а также елочный базар, на котором представлен широкий ассортимент пушистых красавиц.
Кроме этого, на территории фестиваля работают фудкорты и каток с пунктом проката коньков.
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«С 1 декабря на территории городских округов Московской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко встрече одного из самых ожидаемых праздников - Нового года. Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией. В продаже также представлены локальные ремесленные товары и сувениры», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Кроме этого, на территории фестиваля работают фудкорты и каток с пунктом проката коньков.
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Мира Полтева