В Подмосковье во время «Декады спорта и здоровья» проведут более 500 мероприятий

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Традиционная «Декада спорта и здоровья» пройдёт в Московской области во время новогодних и рождественских каникул. Во всех муниципалитетах региона организуют спортивно-массовые мероприятия для активного досуга жителей и гостей региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Декада спорта и здоровья» состоится в регионе с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Всего запланировано более 500 спортивно-массовых мероприятий. Лыжные забеги, хоккей в валенках, семейные эстафеты, развлечения для детей и взрослых на катках – всё это и многое другое ждёт жителей и гостей Подмосковья в праздничные дни», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.По традиции старт «Декаде спорта и здоровья» в Подмосковье даст «Манжосовская лыжная гонка», которая пройдёт в последний день уходящего года в Одинцовском парке. В этом году она состоится в 54-й раз. Планируется, что участниками гонки станут более 1 тыс любителей лыж.
В Королёве в канун Нового года пройдут турнир по хоккею на валенках для взрослых и детей, а также карнавальное массовое катание на стадионе «Вымпел».
В Лобне 31 декабря запланирован Новогодний турнир по футболу среди дворовых команд на снегу, а 5 января – Рождественский турнир по футболу среди команд любителей.
Рождественский мини-турнир по русскому хоккею состоится 4 января в Мытищах на катке у ДК «Яуза».
Найти полную информацию обо всех спортивных событиях можно на сайте «Спорт Подмосковья».
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